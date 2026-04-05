05 апреля 2026 в 10:15

Котлеты-малышки в духовке из курицы — сочность и ни грамма лишнего жира. ПП-котлеты без обжаривания

Фото: D-NEWS.ru
Весной особенно хочется легких и полезных блюд без лишнего жира — эти котлеты-малышки как раз про это: запекаются в духовке, получаются нежными, сочными и совсем не тяжелыми.

Котлеты получаются мягкие, ароматные и действительно легкие — отличный вариант для правильного питания.

Ингредиенты

Фарш из курицы или индейки — 500 г, кабачок — 200 г, лук — 100 г, картофель — 100 г, панировочные сухари — 50 г, сода — 1/2 ч. л., петрушка — 10–15 г, соль, перец и специи — по вкусу, оливковое масло — 5 г. Общий вес массы — около 960 г.

Приготовление

Овощи натереть на терке и хорошо отжать лишнюю жидкость, затем смешать с фаршем, добавить сухари, соду, зелень и специи. Массу тщательно вымешать, сформировать небольшие котлеты и выложить в слегка смазанную форму. Запекать при 180 °C примерно 20–30 минут до румяной корочки — они отлично подрумяниваются и без переворачивания.

КБЖУ на 100 г: около 125 ккал, белки — 14 г, жиры — 5 г, углеводы — 6 г.

Ранее мы делились рецептом трех салатов к праздникам. Улетные, потому что съедаются первыми.

Эти морковные котлеты — гениальное решение для постного стола. Никаких яиц, только хрустящая манная корочка и сладкая сердцевина
Эти морковные котлеты — гениальное решение для постного стола. Никаких яиц, только хрустящая манная корочка и сладкая сердцевина
Беру банку печени трески и собираю вкусный салат: классное сочетание с самыми простыми продуктами
Беру банку печени трески и собираю вкусный салат: классное сочетание с самыми простыми продуктами
Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке
Укутываю грудку в пергамент: никаких брызг и жира от сковороды, а мясо — нежность. Сочная курочка в духовке
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Такие улитки верчу и на праздник, и на ужин: 7 минут, и уже печем — вкусные шашлычки из бекона и курицы в духовке
Разгрузочный салат с яичными блинчиками и овощами: ореховая заправка и невероятный вкус
Разгрузочный салат с яичными блинчиками и овощами: ореховая заправка и невероятный вкус
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

