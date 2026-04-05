Котлеты-малышки в духовке из курицы — сочность и ни грамма лишнего жира. ПП-котлеты без обжаривания

Весной особенно хочется легких и полезных блюд без лишнего жира — эти котлеты-малышки как раз про это: запекаются в духовке, получаются нежными, сочными и совсем не тяжелыми.

Котлеты получаются мягкие, ароматные и действительно легкие — отличный вариант для правильного питания.

Ингредиенты

Фарш из курицы или индейки — 500 г, кабачок — 200 г, лук — 100 г, картофель — 100 г, панировочные сухари — 50 г, сода — 1/2 ч. л., петрушка — 10–15 г, соль, перец и специи — по вкусу, оливковое масло — 5 г. Общий вес массы — около 960 г.

Приготовление

Овощи натереть на терке и хорошо отжать лишнюю жидкость, затем смешать с фаршем, добавить сухари, соду, зелень и специи. Массу тщательно вымешать, сформировать небольшие котлеты и выложить в слегка смазанную форму. Запекать при 180 °C примерно 20–30 минут до румяной корочки — они отлично подрумяниваются и без переворачивания.

КБЖУ на 100 г: около 125 ккал, белки — 14 г, жиры — 5 г, углеводы — 6 г.

