Костомаров рассказал о своей болезни: первые симптомы, что стало причиной Костомаров рассказал о болезни, из-за которой попал в реанимацию

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» раскрыл подробности о первых днях своей болезни. В чем причина заболевания спортсмена и кто мог его заразить?

Кто мог заразить Романа Костомарова

По словам Романа Костомарова, его иммунитет мог ослабнуть из-за контактов с супругой Оксаной Домниной, которая заболела перед новогодними праздниками, а также из-за приема обезболивающих.

«Близкий контакт был с ней, я же с ней катаюсь, думаю, где-то подцепил. Болело плечо, старая травма почему-то обострилась. Приходилось после Нового года делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде все прошло — кроме кашля не было симптомов», — рассказал спортсмен.

Костомаров пояснил, что более серьезные проблемы у него начались к концу новогодних праздников, когда он после выступления сходил в баню и нырнул в прорубь.

«Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно. Думал, вызовем скорую, поставят капельницу, все закончится. Сделали мазки на коронавирус — ничего нет, но сказали, надо ехать в больницу, чтобы сделать процедуры», — вспомнил он.

Что происходило с Костомаровым в больнице

Роман Костомаров пояснил, что когда приехал в медицинское учреждение 10 января, то попал в палату, где находилось много людей.

«Меня привозят в больницу, я помню палату, где лежит много человек с разными заболеваниями. Потом произошло то, что произошло. Я приехал, лег на постель и все. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО — единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», — отметил он.

Спортсмен провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда Костомаров впервые вышел на связь и появился на льду

8 мая Роман Костомаров в социальных сетях впервые опубликовал пост после госпитализации, где поблагодарил всех, кто поддерживал его в непростое время.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал спортсмен.

22 августа стало известно, что после тяжелых операции по ампутации стоп и протезирования он вышел на лед. Костомаров появился в конце номера своей супруги Оксаны Домниной в гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви».

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — сказал Костомаров.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после появления Романа Костомарова на льду назвала его уникальным человеком и выразила уверенность, что в будущем спортсмен появится на катке на коньках.

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» — заявила она.

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