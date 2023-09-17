Уход жены, алкоголь: какие тайны раскрыл Костомаров в «Секрете на миллион» Роман Костомаров раскрыл, почему от него уходила Оксана Домнина

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров стал героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», выходящего на канале НТВ. Какие тайны спортсмен раскрыл в эфире программы?

Что Костомаров рассказал про свое состояние

Роман Костомаров в эфире шоу Леры Кудрявцевой признался, что даже не представлял, что еще сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе. Фигурист подчеркнул, что принял участие в программе, чтобы раскрыть правду, а также показать, что никто не идеален и каждый имеет право на ошибки и слабости.

Костомаров заявил, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, лишившей его конечностей.

«Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. Слезы прямо. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни делал, это не заменит рук и ног», — поделился он.

Что Костомаров рассказал про проблемы с алкоголем

В одном из давних интервью певица Анна Семенович говорила, что Роман Костомаров страдает алкогольной зависимостью. По ее словам, спортсмен приходил на тренировки в состоянии алкогольного опьянения и даже мог ее уронить на лед во время выполнения элементов. Костомаров ответил на обвинения в эфире шоу «Секрет на миллион».

«Как-то у меня был момент, связанный с выпивкой. Сразу после того как я откатался, выпил и не смог дойти до своего номера. Перебрал. В итоге заснул в коридоре, и это вызвало небольшую панику у канадцев. Они испугались, вызвали скорую. Все думали, что-то случилось, плохо человеку. Потом Женька Плющенко и разбудил меня. В целом по всей моей карьере у меня были выговоры постоянно. Пару раз меня даже дисквалифицировали. Тренеры меня не любили, президент федерации меня не любил, хотя его жена уважала меня как спортсмена. Вообще, нужно всегда иметь грань и баланс выставлять. По мне гулять — так гулять задорно», — сказал он.

В чем была причина временного расставания с Домниной

Роман Костомаров отметил, что именно из-за проблем с алкоголем от него уходила Оксана Домнина. Тогда пара еще не была жената, и даже после рождения ребенка Костомаров не считал нужным связывать себя узами брака. Во время участия в «Ледниковом периоде» Домнина влюбилась в своего партнера Владимира Яглыча.

«Даже после рождения ребенка я не считал нужным жениться. Много знакомых живут без брака и счастливы. Оксана никогда не намекала на брак. У нас появилась квартира, деньги были, родилась дочка. Мы были счастливы и любили друг друга. Все хорошо было, затем что-то начало меняться, начались скандалы, и она ушла. Конкретно ушла, не скрывая ничего. Сказала все честно, и в этом — ее большая сила. Как бы ни было больно мне, с ее стороны это был сильный поступок. Хотя тогда были огромный шок и неожиданность... Опустошение, полет в бездну... А параллельно еще надо было работать», — вспомнил олимпийский чемпион.

Они с Домниной прожили порознь полгода, но затем смогли восстановить отношения.

«Почти полгода мы жили порознь, а потом разобрались, в чем были причины разрыва. Но точно это не тот факт, что я не сделал предложение вовремя. Много чего слышал, что был виноват, под влиянием алкоголя мог себя неадекватно вести... Вот девочки вроде любят хулиганов, но в семье хулиган не нужен», — отметил Костомаров.

В 2014 году, после семи лет отношений, рождения дочери и перерыва в отношениях, Домнина и Костомаров официально стали мужем и женой. Роспись прошла в ЗАГСе на Таганке.

Как Костомаров прокомментировал свое выздоровление

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвали некроз конечностей. Из-за этого спортсмену ампутировали обе стопы и пальцы на руках. Кроме того, фигурист пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

Костомаров отметил, что сам не знает, как сумел выжить.

«Как я выжил? Да я сам не знаю, как я выжил... Честно сказать, чудо, что я вообще тут сейчас сижу сегодня, сижу перед тобой... И чтобы постараться поскорее забыть, что произошло со мной, хотя нет, не так. Не то чтобы забыть. Это забыть невозможно. Но чтобы не было никаких секретов, я готов раскрыть свой главный секрет. Как я это все пережил», — сказал фигурист перед анонсом следующей программы, которая выйдет через неделю.

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