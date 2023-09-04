Костомаров купил автомобиль с голосовым управлением за 5 млн рублей KP.RU: Костомаров купил китайский кроссовер Exeed RX за 5 млн рублей

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, переживший ампутацию конечностей после тяжелой болезни, приобрел новый кроссовер от китайского бренда Exeed RX стоимостью 5 млн рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на свой источник. По данным издания, пока за рулем автомобиля будет сидеть супруга спортсмена Оксана Домнина, сам Костомаров «не теряет надежды» в будущем сесть за руль.

Дверь у этой модели можно открыть сенсорной кнопкой, а люк — с помощью голосового помощника, что особенно важно для Костомарова, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Костомаров впервые после ампутации стоп и протезирования появился на ледовой арене. Фигурист вышел к зрителям в конце номера своей супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Костомаров появился на льду в кроссовках и нежно обнял жену под овации зрителей.

До этого сообщалось о том, что Костомаров в январе 2023 года попал в больницу с воспалением легких. Спортсмен перенес множество осложнений, который вызвали некроз конечностей. В результате фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, он также пережил инсульт. В середине лета олимпийский чемпион после почти полугодового пребывания в больнице вернулся к семье.

После возвращения домой он также начал активно заниматься спортом. На одном из опубликованных видео Костомаров показал, как занимается на специальных щитах с регулируемой высотой. Костомарова поддерживает супруга, которая останавливает мужа, если тот переусердствует.