Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Чемпион Олимпийских игр — 2006 Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни вышел на лед.
В Сочи прошло гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», в нем приняла участие Оксана Домина, к ней присоединился и муж — Роман Костомаров. Для него это стало первым появлением на льду после перенесенной ампутации конечностей.
«Спасибо всем, кто молился за меня и переживал. Все это я видел, слышал, чувствовал. Цените жизнь, цените каждый момент, потому что жизнь полна сюрпризов», — обратился к зрителям олимпийский чемпион.
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (третий справа) и его супруга, фигуристка Оксана Домнина (третья слева) в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (третий справа) и его супруга, фигуристка Оксана Домнина (третья слева) в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи