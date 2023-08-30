«Жизнь полна сюрпризов»: кадры возвращения Романа Костомарова на лед

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи

Чемпион Олимпийских игр — 2006 Роман Костомаров впервые после тяжелой болезни вышел на лед.

В Сочи прошло гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», в нем приняла участие Оксана Домина, к ней присоединился и муж — Роман Костомаров. Для него это стало первым появлением на льду после перенесенной ампутации конечностей.

«Спасибо всем, кто молился за меня и переживал. Все это я видел, слышал, чувствовал. Цените жизнь, цените каждый момент, потому что жизнь полна сюрпризов», — обратился к зрителям олимпийский чемпион.