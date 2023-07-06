Костомаров вышел из больницы: фото до и после госпитализации Фигурист провел в медицинском учреждении 175 дней

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Романа Костомарова выписали из больницы. Фигурист поделился новостью со своими подписчиками в социальной сети. В видео, которое он опубликовал, олимпийский чемпион поблагодарил врачей и близких за помощь и поддержку.

«Спасибо всем, что спасли мою жизнь. Я этого не понимал, ничего не чувствовал, я думал, что просто покашлял дома, уехал на скорой помощи, чтобы, наверное, сделали в попу укол, и через час я вернусь домой. Но приключилось то, что приключилось — сложная болезнь, которая чуть не забрала мою жизнь. <...> Жена здесь с первого дня ухаживала за мной, видела, что происходило. Много слез было пролито, и брат мой тоже ухаживал за мной. <...> Позади 175 дней, впереди вся жизнь», — заявил Костомаров.

Фигурист попал в больницу 10 января с подозрением на пневмонию. Как говорили коллеги Костомарова, он просто запустил болезнь. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду 2006 года тренировался с высокой температурой и кашлем. Его состояние было очень тяжелым, началось заражение крови, поэтому врачи решили ампутировать ему сначала ноги, чтобы спасти жизнь. Однако некроз прогрессировал, и Роману пришлось лишиться и кистей рук. Сейчас у фигуриста уже стоят протезы вместо голеней и стоп. Он занимается с реабилитологами, чтобы привыкнуть к ним.

Незадолго до госпитализации Костомаров выступал в шоу «Волшебник в стране Оз», которое показывали в разных городах России. Помимо этого, фигурист принимал участие в программе «Ледниковый период», где катался с Региной Тодоренко.

Как выглядел до и после госпитализации Роман Костомаров — смотрите в фотогалерее NEWS.ru.