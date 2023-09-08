В каком сериале снимется Роман Костомаров: чем сейчас занимается фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале о жизни с протезами

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга фигуристка Оксана Домнина

Фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале «Киборг», сообщает «Газета.Ru». О чем будет картина и в каких еще проектах сейчас задействован спортсмен?

О чем будет документальный сериал «Киборг»

Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг», автором идеи которого стала Людмила Арланова. Над проектом работают такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

«Киборг» расскажет о жизни людей с протезами. Одной из целей проекта продюсер Дмитрий Литвинов назвал помощь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и снова начать наслаждаться жизнью.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу. Кроме того, они выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с аналогичными ситуациями.

«Примером наших героев мы хотим показать жизнь, а также подчеркнуть высокие технологии, которые есть в нашей стране», — сообщил продюсер Макар Кожухов.

Чем сейчас занимается Роман Костомаров

В конце августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп. Это случилось во время гала-шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступала его супруга Оксана Домнина.

В конце проката жены Костомаров подошел к ней, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед спортсмен вышел в кроссовках.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после появления Костомарова на льду назвала его уникальным человеком. Она также выразила уверенность, что в будущем фигурист появится на катке на коньках.

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно!» — сказала она РИА Новости.

Ранее Костомаров в соцсетях показывал, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Видео смеющегося спортсмена, которому удалось несколько раз подпрыгнуть и пробежаться по кругу, опубликовала его супруга Оксана Домнина. Она сообщила, что ее муж впервые за долгое время начал смеяться.

Также Костомаров рассказывал, что покорил новую высоту в ходе тренировок с протезами. Он продемонстрировал свой прогресс в восстановлении, выложив в микроблог видео, снятое во время занятий в спортзале.

Почему Костомарову ампутировали стопы

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвали некроз конечностей. Из-за этого фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках. Кроме того, олимпийский чемпион пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

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