«Изменились радости жизни»: Роман Костомаров научился бегать на протезах Фигурист Роман Костомаров продемонстрировал новые протезы для бега

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Фигурист Роман Костомаров в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Видео смеющегося спортсмена, которому удалось несколько раз подпрыгнуть и пробежаться по кругу, выложила супруга фигуриста Оксана Домнина. Женщина сообщила, что ее муж впервые за долгое время начал смеяться.

Ура... Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни, — поделился впечатлениями Костомаров.

На видео с тренировки атлет шутит, что спустя полгода он наконец-то забегал и хорошо прокачал голеностоп.

Офигеть! Круто! Все бегут! Улыбается кто-то! Какая улыбка у папы! — прокомментировала Домнина очередное достижение фигуриста.

Ранее Костомаров рассказал, что покорил новую высоту в ходе тренировок с протезами. Олимпийский чемпион в танцах на льду продемонстрировал свой прогресс в восстановлении, опубликовав в соцсети свежее видео с занятий в спортзале.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией, впоследствии осложнения вызвали некроз конечностей, фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, кроме того, олимпийский чемпион пережил инсульт. В начале июля Костомарова вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице. После выписки из медучреждения спортсмен опубликовал фотографию с женой и детьми, назвав их своими спасителями.