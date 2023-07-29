Костомаров покорил новую высоту и попал на видео

Фото: Социальные сети Романа Костомарова

Роман Костомаров

Российский фигурист Роман Костомаров рассказал, что покорил новую высоту в ходе тренировок с протезами. Олимпийский чемпион в танцах на льду продемонстрировал свой прогресс в восстановлении, опубликовав в соцсети свежее видео с занятий в спортзале.

Два месяца назад эта высота казалась невозможной... А нет, это только казалось. Идем дальше, — написал Костомаров под роликом.

На видео с тренировки перед атлетом поставили специальные щиты с регулируемой высотой, на которые спортсмен сначала поставил левую ногу, а затем полностью смог взобраться наверх.

Во время одного из подходов Костомаров пошатнулся и чуть не упал, на что обратила внимание его супруга Оксана Домнина, сказавшая мужу, что на этот день он выполнил уже достаточно занятий.

В начале 2023 года Костомаров попал в больницу с пневмонией, впоследствии осложнения вызвали некроз конечностей, фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, кроме того, олимпийский чемпион пережил инсульт.

В начале июля Костомарова вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице. После выписки из медучреждения спортсмен опубликовал фотографию с женой и детьми, назвав их своими спасителями. Недавно фигуриста также заметили и сняли на видео во время прогулки с супругой во дворе дома.