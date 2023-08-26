Роман Костомаров обратился к поклонникам после недавнего появления на льду Костомаров поблагодарил поклонников за поддержку после недавнего выхода на лед

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров и Оксана Домнина

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров обратился в Telegram к своим поклонникам со словам признания после недавнего выхода на лед во время выступления своей жены, фигуристки Оксаны Домниной. Супруги поблагодарили подписчиков за оказанное внимание и поддержку, и пожелали всем крепкого здоровья.

Всем большой привет из Сочи! Хотели вас поблагодарить за вашу поддержку. Спасибо вам большое! Мы все читаем, видим, чувствуем. Поэтому огромная благодарность за ваши теплые, добрые слова и пожелания. Всем желаем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя, — сказали Костомаров и Домнина.

Ранее стало известно, что Костомаров вышел на ледовый каток во время выступления Домниной, которое представляло собой мини-рассказ о любви. Заранее записанный голос Костомарова говорил на арене: «Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя».

Костомаров поблагодарил зрителей за поддержку и теплые пожелания, пожелав всем здоровья и счастья. По словам спортсмена, он «чувствовал и видел» переживания поклонников, за что очень благодарен. Также фигурист посоветовал зрителям внимательнее относиться к своему здоровью.

По словам фигуриста Ильи Авербуха, он не рассчитывал, что Костомаров согласится выйти на лед, но «осторожно» предложил ему эту идею. Авербух назвал поступок Костомарова показателем его «огромной силы».