Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации стоп: как это было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп, вышел на лед. Что об этом известно?

Фигурист вышел на ледовый каток во время гала-шоу фигуриста и хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступает его супруга Оксана Домнина. Пока она откатывала номер, представляющий собой мини-рассказ о любви, заранее записанный голос Костомарова говорил на арене: «Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя».

В конце проката Домниной Роман Костомаров подошел к супруге, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед спортсмен вышел в кроссовках.

«Спасибо за все теплые пожелания! Все вы переживали, как и вся наша большая команда вместе с Ильей Авербухом. Я все это чувствовал, все это видел и благодарен вам за это. Спасибо вам огромное. Пусть все будут счастливы и здоровы, будьте внимательны к своему здоровью, всех благ вам», — сказал Костомаров зрителям.

Почему Авербух боялся пригласить Костомарова на лед

Илья Авербух рассказал, что из-за болезни Костомарова сначала хотел отменить выступления с программой «Письма любви», однако позднее решил провести тур в поддержку фигуриста. Когда спортсмен оправился от болезни и начал общаться с коллегами, он попросил хореографа, чтобы его супруга как можно скорее вернулась на лед, сообщает Sport24.

«Он мне как-то сказал очень важную вещь: «Считаю, что Оксана должна вернуться на лед как можно быстрее». Это показывает его огромную силу. Тогда и родилась история, что именно в Сочи нужно дать премьеру нашего шоу «Письма любви», — заметил хореограф.

По словам Авербуха, он не рассчитывал, что Костомаров согласится выйти на лед, но «осторожно» предложил ему эту идею.

«Я осторожно предложил, потому что тема очень деликатная. Рома согласился. Не раз приезжал к нему домой, мы старались представить, как сделаем это. Первый номер был про Оксану и ее веру, о том, что происходило с ней. Рома присутствовал на всех тренировках, когда ставили номер, подсказывал какие-то вещи. Финал родился от истории писем. Действительно, это было очень сложное время», — рассказал Авербух.

Как отреагировали на появление Костомарова коллеги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова после появления Романа Костомарова на льду назвала его уникальным человеком и выразила уверенность, что в будущем спортсмен появится на катке на коньках.

«Я же говорила, что Роман Костомаров выйдет на лед. Конечно, есть вероятность, что он в будущем и на коньках сможет выйти на лед. Он так нас радует. Уникальный человек. Мы счастливы за него. Вся страна молилась, на коленях стояла, у всех были свечки зажжены. Плюс невероятное упорство его жены, врачей. Восхитительно. Большая радость. Ура!» — сказала она РИА Новости.

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина рассказала Sport24, что за кулисами гала-шоу все участники плакали после появления Костомарова, несмотря на то, что видели его не в первый раз.

«Во время финала все стояли и плакали за сценой, потому что нужно иметь силу духа, чтобы не только выйти из того состояния и вернуться в жизнь, но и сделать шаг на лед, переступить через себя. Позволить своей супруге снова быть в своем мире, отвлечься от этого произошедшего несчастья. В любом случае — огромное уважение и поддержка», — заявила спортсменка.

Оксана Домнина по окончании шоу заявила журналистам, что выход ее супруга на лед стал их совместным решением.

«Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — отметила фигуристка.

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