Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед Роман Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед на шоу Авербуха

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фигурист Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после ампутации стоп и протезирования вышел на лед, сообщает РИА Новости. Фигурист вышел к зрителям во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходит в Сочи.

Костомаров появился на льду в конце номера своей супруги Оксаны Домниной — он вышел в кроссовках и нежно обнял жену под овации зрителей.

В шоу Авербуха также принимают участие такие известные фигуристы, как Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Елизавета Туктамышева.

Роман Костомаров в январе 2023 года попал в больницу с воспалением легких. Спортсмен перенес множество осложнений, который вызвали некроз конечностей. В результате фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, он также пережил инсульт. В середине лета олимпийский чемпион после почти полугодового пребывания в больнице вернулся к семье. После выписки он опубликовал фотографию с супругой и детьми, назвав их своими спасителями.

После возвращения домой он также начал активно заниматься спортом. На одном из опубликованных видео Костомаров показал, как занимается на специальных щитах с регулируемой высотой. Костомарова поддерживает супруга, которая останавливает мужа, если тот переусердствует.