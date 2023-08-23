«До слез!»: Кучера восхитился вышедшим на лед Костомаровым Кучера назвал вышедшего на лед Костомарова «нереальным бойцом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оскар Кучера

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера назвал «нереальным бойцом» вышедшего на лед Олимпийского чемпиона Романа Костомарова, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Кучера восхитился тем, что через семь месяцев после тяжелой болезни и ампутации конечностей спортсмен появился на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров принял участие в номере своей супруги Оксаны Домниной — он вышел на лед в кроссовках и нежно обнял жену под аплодисменты зрителей.

До слез! Ромка, ты нереальный боец! Становись сильнее! И ты покатишь! Я уверен! — написал Кучера в сообщении.

Ранее стало известно, что Костомаров вышел на ледовый каток во время выступления Домниной, которое представляло собой мини-рассказ о любви. Заранее записанный голос Костомарова говорил на арене: «Я могу видеть тебя. Я могу слышать тебя. Я могу чувствовать тебя. Я могу обнять тебя. Я очень люблю тебя».

Костомаров поблагодарил зрителей за поддержку и теплые пожелания, пожелав всем здоровья и счастья. По словам спортсмена, он «чувствовал и видел» переживания поклонников, за что очень благодарен. Также фигурист посоветовал зрителям внимательнее относиться к своему здоровью.

По словам Авербуха, он не рассчитывал, что Костомаров согласится выйти на лед, но «осторожно» предложил ему эту идею. Авербух назвал поступок Костомарова показателем его «огромной силы».