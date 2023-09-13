Роман Костомаров в «Секрете на миллион»: о чем будет выпуск, когда выйдет

Фото: Соцсети

Роман Костомаров

В грядущую субботу в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на канале НТВ придет фигурист Роман Костомаров. Спортсмен появится в программе, чтобы рассказать о своей победе над болезнью. О чем будет выпуск?

О чем будет выпуск шоу «Секрет на миллион» с Костомаровым

Лера Кудрявцева рассказала, что ей трудно дались съемки нового выпуска программы «Секрет на миллион».

«Сказать, что это была одна из самых тяжелых записей программы — не сказать ничего! Глядя на героя своей программы, ты понимаешь, какая наша жизнь тонкая. Какой зачастую бессмысленной возней мы занимаемся. Как не ценим то, что нам дано. Только такие герои нас заставляют задуматься о многом. Рома! Горжусь тобой, восхищаюсь и люблю!» — сообщила телеведущая в соцсетях.

Костомаров признался, что даже не представлял, что еще сможет прийти на телевидение и рассказать о своей победе.

«Вообще, чудо то, что я здесь сижу сегодня», — отметил он.

Фигурист подчеркнул, что пришел на программу, чтобы рассказать правду, а также показать, что никто не идеален и каждый имеет право на ошибки и слабости. Он откровенно поведал о тяготах болезни и реабилитации.

Шоу будет показано в эфире канала НТВ в субботу, 16 сентября, в 17:10.

В каком сериале снимется Костомаров

Недавно стало известно, что Роман Костомаров примет участие в съемках документального сериала «Киборг», автором идеи которого стала Людмила Арланова. Над проектом работают такие эксперты в области протезирования, как хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании «Моторика» Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

«Киборг» расскажет о жизни людей с протезами. Одной из целей проекта продюсер Дмитрий Литвинов назвал возможность людям с ограниченными возможностями поверить в себя и снова начать наслаждаться жизнью.

Фильм будет состоять из трех серий, каждая из которых рассказывает о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями.

Почему Костомарову ампутировали стопы

В начале 2023 года Роман Костомаров попал в больницу с пневмонией, осложнения вызвали некроз конечностей. Из-за этого спортсмену ампутировали обе стопы и пальцы на руках.

Кроме того, фигурист пережил инсульт. В начале июля он вернулся домой к семье после 175 дней, проведенных в больнице.

Чем сейчас занимается Костомаров

В конце августа Роман Костомаров впервые вышел на лед после болезни, повлекшей за собой ампутацию стоп. Это случилось в ходе шоу хореографа Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, в котором выступала его супруга Оксана Домнина.

В конце проката жены Костомаров подошел к ней, они обнялись и вместе покинули каток под аплодисменты. На лед фигурист вышел в кроссовках.

Ранее Костомаров в соцсетях показывал, что получил новые протезы, на которых он сможет прыгать и бегать. Ролик со смеющимся спортсменом опубликовала его супруга. В кадре он смог несколько раз подпрыгнуть и пробежать по кругу. Домнина сообщила, что муж впервые за долгое время начал смеяться.

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