«Это навсегда»: Костомаров признался, что ему тяжело видеть старые фото Костомаров: тяжело видеть фото и видео до болезни

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире передачи «Секрет на миллион» признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему живых конечностей.

Тяжело. Тяжело очень. Дома я руки разбинтовываю и имею возможность полазить в телефоне. Выскакивает фото или видео, где мы в зале работаем, с постановщиком. <...> Слезы прям. Видишь руки и ноги свои, как это все двигается, насколько организм совершенен и насколько он стал несовершенен в моей ситуации. И это навсегда. Что бы кто ни говорил, кто бы что ни делал, это не заменит рук и ног, — сказал Костомаров.

Ранее Костомаров впервые после ампутации стоп и протезирования появился на ледовой арене. Фигурист вышел к зрителям в конце номера своей супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Костомаров появился на льду в кроссовках и нежно обнял жену под овации зрителей.

Костомаров в январе 2023 года попал в больницу с воспалением легких. Спортсмен перенес множество осложнений, которые вызвали некроз конечностей. В результате фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, он также пережил инсульт. В середине лета олимпийский чемпион после почти полугодового пребывания в больнице вернулся к семье.

После возвращения домой он также начал активно заниматься спортом. На одном из опубликованных видео Костомаров показал, как занимается на специальных щитах с регулируемой высотой. Костомарова поддерживает супруга, которая останавливает мужа, если тот переусердствует.