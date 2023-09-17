Костомаров опубликовал видео тренировки с футбольным мячом

Фото: t.me/kostomarovroman

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в Telegram видео своей разминки с футбольным мячом. На кадрах Костомаров в компании перепасовывается мячом и успевает несколько раз его начеканить.

Ранее спортсмен признался, что ему тяжело видеть свои фотографии и видеозаписи до болезни, которая лишила его рук и ног. Он отметил, что никакие протезы не заменят ему живых конечностей. Какие еще тайны Костомаров раскрыл перед телезрителями — в материале NEWS.ru.

В августе он впервые после ампутации стоп и протезирования появился на ледовой арене. Фигурист вышел к зрителям в конце номера своей супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое проходило в Сочи. Костомаров появился на льду в кроссовках и нежно обнял жену под овации зрителей.

Костомаров в январе 2023 года попал в больницу с воспалением легких. Спортсмен перенес множество осложнений, которые вызвали некроз конечностей. В результате фигуристу ампутировали обе стопы и пальцы на руках, он также пережил инсульт. В середине лета олимпийский чемпион после почти полугодового пребывания в больнице вернулся к семье.