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14 июля 2025 в 12:01

Королевская семья Британии: новости, тайное примирение Гарри и Карла III

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Представители британского короля Карла III и его младшего сына принца Гарри провели тайные переговоры о примирении в Лондоне, пишет Daily Mail. Какие еще новости королевской семьи известны сегодня, 14 июля?

Что известно о примирении Гарри и Карла III

Встреча старших помощников монарха и его опального сына прошла в среду, 9 июля, в здании Королевской заморской лиги — некоммерческой организации, основанной в 1910 году для содействия международной дружбе. Переговоры провели руководитель отдела по связям с общественностью принца Гарри Мередит Мейнс, представитель его же пиар-отдела Лиам Магуайр и секретарь Карла III по связям с общественностью Тобин Андреа.

«Предстоит пройти длинный путь, но канал связи заработал впервые за много лет. Официальной повестки дня не было, только неформальная беседа с выпивкой. Обсуждались темы, которые волнуют обе стороны», — заявил источник Daily Mail.

Переговорщиков сняли на террасе здания лиги, после чего они продолжили беседу в помещении. Как уточняет издание, именно Мейнс была организатором интервью принца Гарри «Би-би-си» в мае, на котором он заявил, что хотел бы примириться с отцом, однако тот отказывается от общения.

Карл III Карл III Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III не доживет до 77-летия?

По информации RadarOnline, борющийся с неизлечимым раком Карл III, предположительно, готов передать трон старшему сыну принцу Уильяму. Инсайдеры считают, что монарх не доживет до своего 77-го дня рождения, которое будет 14 ноября.

«Король Карл болен гораздо сильнее, чем показывает дворец, и он просто не в состоянии управлять своей раздробленной семьей, отстаивать интересы короны и выполнять ежедневные обязанности монарха. Рак пожирает его заживо. Он очень слаб. Ситуация отчаянная», — сказал источник.

Тем временем придворные утверждают, что король также предпринял шаги, чтобы Гарри не фигурировал в его завещании на $34 млрд.

«Больной монарх наконец-то сдался. И хотя он, возможно, более нерешителен, чем Уильям, когда дело доходит до лишения Гарри и его жены Меган Маркл королевских титулов, говорят, что он сделает все возможное, чтобы его младший сын не увидел ни цента после его смерти <...>. Король, скорее всего, лишит Гарри своего состояния, поскольку тот получил миллионы от принцессы Дианы после ее смерти, и дворец ясно дал понять, что это все деньги, которые он получит», — утверждают инсайдеры.

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