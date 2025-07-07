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07 июля 2025 в 18:30

Когда лень, но хочется вкусненького! Слоеные сюрпризы с сыром и ветчиной!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Слоёные сюрпризы с ветчиной и сыром — просто и гениально! Когда нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю или неожиданным гостям, этот рецепт станет настоящей палочкой-выручалочкой. Хрустящие слоёные треугольники с расплавленным сыром и ароматной ветчиной исчезают со стола мгновенно!

Готовим вместе: разморозьте слоёное тесто при комнатной температуре (около 15 минут). Раскатайте в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Нарежьте на 8 квадратов примерно 10×10 см.

На каждый квадратик положите ломтик ветчины и сыра. Сверните треугольником, плотно защипнув края вилкой — так начинка не вытечет. Выложите на противень с пергаментом швом вниз.

Взбейте яйцо с ложкой воды и смажьте слойки. Посыпьте чёрным кунжутом — он придаст изысканный вид. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Секрет: подавайте горячими, когда сыр тянется! Идеально сочетаются с овощным супом или как самостоятельная закуска.

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выпечка
сыр
ветчина
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перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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