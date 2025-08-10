Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 08:30

Когда хочется вкуснятины, но лень месить тесто! Ленивое хачапури с кабачком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивое хачапури с кабачком — вкусно без заморочек! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется хачапури, но нет времени возиться с тестом. Сочный кабачок делает начинку нежной, а зелень добавляет свежую нотку. Готовится за полчаса — идеально для ленивого воскресного завтрака!

Тебе понадобится: 1 молодой кабачок, 200 г творога, 100 г сыра сулугуни, 2 яйца, 5 ст. л. муки, пучок зелени (укроп, кинза), соль, щепотка соды, растительное масло.

Приготовление. Кабачок натри на крупной терке, отожми сок. Смешай с творогом, натертым сыром, яйцами и рубленой зеленью. Добавь муку с содой — тесто должно быть как густая сметана. Вылей на разогретую сковороду с маслом, накрой крышкой. Жарь 7 минут на среднем огне, переверни, доведи до готовности.

Подавай со сметаной — горячее, с тянущимся сыром и хрустящей корочкой… Объедение!

Ранее сообщалось, как приготовить кабачковые рулетики с сулугуни.

