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03 августа 2025 в 09:00

Жарю 4 минуты! Кабачковые рулетики с сулугуни — быстрый и простой завтрак!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулетики с сулугуни — вкус Грузии на вашей кухне! Когда урожай кабачков превышает все ожидания, а душа просит чего-то особенного, эти рулетики станут настоящим спасением! Нежные ломтики кабачка, обжаренные до золотистой корочки, и ароматная начинка из тягучего сулугуни с зеленью — сочетание, от которого невозможно отказаться. Это блюдо украсит и праздничный стол, и будничный ужин, а готовится оно проще простого!

Готовим вместе:

Берем 2 молодых кабачка — моем и нарезаем вдоль длинными тонкими ломтиками (около 5 мм толщиной). Посыпаем солью и оставляем на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокаем бумажным полотенцем. Обжариваем ломтики на растительном масле с двух сторон до мягкости и легкого румянца — около 2 минут с каждой стороны.

Пока кабачки остывают, готовим начинку: 200 г сыра сулугуни натираем на крупной терке, смешиваем с мелко нарезанным пучком укропа и 2 зубчиками чеснока, пропущенными через пресс. Для пикантности можно добавить щепотку молотого перца или паприки.

На край каждого кабачкового ломтика выкладываем 1 ч. л. начинки и аккуратно сворачиваем в плотный рулетик. Закрепляем зубочисткой, если нужно. Выкладываем рулетики в форму для запекания, слегка смазанную маслом, и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут, чтобы сыр немного расплавился.

Подаем рулетики теплыми, украсив веточками зелени и зернами граната. Они хороши и сами по себе, и с чесночным соусом, и даже как необычный гарнир к мясу.

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кабачки
рулеты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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