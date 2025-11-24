Картошку больше не жарю. Вместо нее — хрустящий гарнир «Герцогиня». Французские картофельные пирамидки в духовке

Когда хочется превратить обычный ужин в изысканный праздник, на помощь приходит картофель Герцогиня — гарнир, который выглядит по-королевски, но готовится из самых простых ингредиентов. Это блюдо родом из французской кухни уже несколько веков покоряет сердца гурманов своим элегантным видом и нежнейшей текстурой. Представьте: воздушное картофельное пюре с яичными желтками и сливочным маслом, подрумяненное в духовке до хрустящей золотистой корочки. Эти изящные розочки, или пирамидки, станут настоящим украшением стола и прекрасно дополнят любое мясное или рыбное блюдо.

Для приготовления отварите 1 кг картофеля до мягкости, слейте воду и хорошо подсушите на слабом огне. Разомните картофель в пюре без комочков, добавьте 100 г размягченного сливочного масла, 3 яичных желтка, щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте до гладкой однородной массы. Переложите пюре в кондитерский мешок с насадкой-звездой и отсадите на противень, застеленный пергаментом, формируя изящные розочки, или пирамидки. Смажьте их взбитым яйцом для красивого румянца и запекайте в разогретой до 200°C духовке около 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока хрустящая корочка контрастирует с нежной тающей текстурой внутри.

