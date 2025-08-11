Картофельные колдуны с мясной начинкой! Быстрый рецепт — выкладываем ложкой

Картофельные колдуны с мясной начинкой! Быстрый рецепт — все выкладываем ложкой! Этот простой рецепт превращает обычные ингредиенты в нежное и сытное блюдо с хрустящей корочкой. Картофельные лепешки с сочной мясной сердцевиной — идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

Картофель — 1 кг (очищенный)

Лук — 2 шт. (1 для картофеля, 1 для фарша)

Яйцо — 1 шт.

Мука — 1 ст. л.

Фарш (свино-говяжий) — 300 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

Натрите очищенный картофель на мелкой терке, добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, муку и соль. Тщательно перемешайте. Для фарша обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш, пропущенный чеснок, соль и перец. Обжаривайте до полуготовности. На разогретую сковороду с маслом выложите столовую ложку картофельной массы, сверху разместите 1 ч. л. фарша и накройте еще одной ложкой картофеля. Аккуратно переверните, когда низ подрумянится. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

