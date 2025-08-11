Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 06:30

Картофельные колдуны с мясной начинкой! Быстрый рецепт — выкладываем ложкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные колдуны с мясной начинкой! Быстрый рецепт — все выкладываем ложкой! Этот простой рецепт превращает обычные ингредиенты в нежное и сытное блюдо с хрустящей корочкой. Картофельные лепешки с сочной мясной сердцевиной — идеальный ужин для всей семьи!

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг (очищенный)
  • Лук — 2 шт. (1 для картофеля, 1 для фарша)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Фарш (свино-говяжий) — 300 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. Натрите очищенный картофель на мелкой терке, добавьте мелко нарезанный лук, яйцо, муку и соль. Тщательно перемешайте. Для фарша обжарьте нарезанный лук до прозрачности, добавьте фарш, пропущенный чеснок, соль и перец. Обжаривайте до полуготовности.
  2. На разогретую сковороду с маслом выложите столовую ложку картофельной массы, сверху разместите 1 ч. л. фарша и накройте еще одной ложкой картофеля. Аккуратно переверните, когда низ подрумянится. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы готовили драники из кабачка и картошки! Вкуснейшие золотистые биточки с сыром.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
