Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 15:19

Каллас увидела «выгоду» в украинском конфликте для Китая

Каллас заявила, что Китаю выгоден конфликт на Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press

Китаю якобы выгодно продолжение СВО на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, которые приводит The Economist, власти КНР пытаются оправдать в глазах народа поддержку спецоперации.

Они считают, что украинский конфликт не пользуется популярностью в Китае, и Пекину приходится как-то оправдывать, почему он фактически поддерживает этот конфликт, стараясь смягчить риторику и сказать: «Видите, это в наших интересах», — отметила она.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уточнялось, что Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри структуры ЕС.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку.

Кая Каллас
Китай
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Особняк в Турции передали наследникам дипломата царской России
Россияне столкнулись с блокировкой счетов в европейском банке
Юрист раскрыла причину масштабных рейдов силовиков в цыганских поселениях
РУСАДА пошло на беспрецедентный шаг по отстранению Морозова
Жестоко убили или сбежали в Новосибирск? Усольцевых ищут через видеокамеры
В Германии возмутились помощи Украине после газовых диверсий
Дагестанец получил награду за ликвидацию 30 дронов
Названы последствия громкого ареста из-за 1,4 млрд гривен для Зеленского
Генерал высказался о самолете, якобы способном стать «кошмаром для России»
В России растет число «токсичных» квартир
«Нас предал командир»: окруженные в Красноармейске бойцы ВСУ сдались в плен
Сыгравший в фильме Люка Бессона актер умер от рака
В России завершили расследование дела журналистки-иноагента
Такшина, тайный брак, отсутствие ролей: как живет актер Григорий Антипенко
Хирург предупредила, кому нельзя делать резекцию желудка
Трое несовершеннолетних россиян сумели вернуться с Филиппин
Гибель «избранных», Сумская область во тьме: новости СВО к вечеру 1 ноября
Юрист раскрыла, к каким ограничениям готовиться после процедуры банкротства
В США суд заблокировал один указ Трампа
Раскрыто, почему Зеленский никогда не заполучит замороженные активы России
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.