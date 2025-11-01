Каллас увидела «выгоду» в украинском конфликте для Китая Каллас заявила, что Китаю выгоден конфликт на Украине

Китаю якобы выгодно продолжение СВО на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, которые приводит The Economist, власти КНР пытаются оправдать в глазах народа поддержку спецоперации.

Они считают, что украинский конфликт не пользуется популярностью в Китае, и Пекину приходится как-то оправдывать, почему он фактически поддерживает этот конфликт, стараясь смягчить риторику и сказать: «Видите, это в наших интересах», — отметила она.

Ранее сообщалось, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас вступила в конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Уточнялось, что Каллас потерпела поражение в борьбе за влияние внутри структуры ЕС.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом звонил лидерам ЕС, чтобы «отчитаться», так как он находится «на дистанционном управлении» у «партии войны» Брюсселя. По ее словам, в Евросоюзе придумывают разные формулы и ухищрения для маскировки эскалации. Определенные силы в мире делают на нее ставку.