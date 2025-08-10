Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 06:00

Драники из кабачка и картошки! Вкуснейшие золотистые биточки с сыром

Драники из кабачка и картошки! Вкуснейшие золотистые биточки с сыром! Эти нежные оладьи с хрустящей золотистой корочкой станут любимым блюдом всей семьи. Ароматные, сочные и очень аппетитные, они особенно хороши летом, когда в огороде созревают молодые кабачки. А пикантный соус с чесноком и свежим огурцом придаст им особую изюминку!

Ингредиенты

  • Кабачки — 3 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1–2 шт.
  • Болгарский перец — 1/2 красного и 1/2 зеленого
  • Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок
  • Яйца — 2–3 шт.
  • Мука — 2–3 ст. л. с горкой
  • Твердый сыр — 50–70 г
  • Соль, перец, паприка — по вкусу

Для соуса

  • Сметана — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Чеснок — 2–3 зубчика
  • Зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки, картофель и лук натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Тщательно отожмите лишнюю жидкость из овощей. Добавьте яйца, муку, натертый сыр и специи, хорошо перемешайте.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Для соуса смешайте сметану, майонез, натертый огурец, измельченный чеснок и рубленую зелень. Подавайте оладьи горячими с соусом и свежими овощами.

