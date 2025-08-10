Драники из кабачка и картошки! Вкуснейшие золотистые биточки с сыром! Эти нежные оладьи с хрустящей золотистой корочкой станут любимым блюдом всей семьи. Ароматные, сочные и очень аппетитные, они особенно хороши летом, когда в огороде созревают молодые кабачки. А пикантный соус с чесноком и свежим огурцом придаст им особую изюминку!
Ингредиенты
- Кабачки — 3 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Лук репчатый — 1–2 шт.
- Болгарский перец — 1/2 красного и 1/2 зеленого
- Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок
- Яйца — 2–3 шт.
- Мука — 2–3 ст. л. с горкой
- Твердый сыр — 50–70 г
- Соль, перец, паприка — по вкусу
Для соуса
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Чеснок — 2–3 зубчика
- Зелень — по вкусу
Приготовление
- Кабачки, картофель и лук натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Тщательно отожмите лишнюю жидкость из овощей. Добавьте яйца, муку, натертый сыр и специи, хорошо перемешайте.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Для соуса смешайте сметану, майонез, натертый огурец, измельченный чеснок и рубленую зелень. Подавайте оладьи горячими с соусом и свежими овощами.
