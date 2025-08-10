Драники из кабачка и картошки! Вкуснейшие золотистые биточки с сыром

Ингредиенты

Кабачки — 3 шт.

Картофель — 2 шт.

Лук репчатый — 1–2 шт.

Болгарский перец — 1/2 красного и 1/2 зеленого

Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок

Яйца — 2–3 шт.

Мука — 2–3 ст. л. с горкой

Твердый сыр — 50–70 г

Соль, перец, паприка — по вкусу

Для соуса

Сметана — 2 ст. л.

Майонез — 2 ст. л.

Огурец свежий — 1 шт.

Чеснок — 2–3 зубчика

Зелень — по вкусу

Приготовление

Кабачки, картофель и лук натрите на крупной терке, болгарский перец нарежьте мелкими кубиками. Тщательно отожмите лишнюю жидкость из овощей. Добавьте яйца, муку, натертый сыр и специи, хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя аккуратные оладьи. Обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Для соуса смешайте сметану, майонез, натертый огурец, измельченный чеснок и рубленую зелень. Подавайте оладьи горячими с соусом и свежими овощами.

