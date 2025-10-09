Быстрый суп с сосисками и сырком — рецепт выручает всегда: готовится считаные минуты

Быстрый суп с сосисками и сырком — рецепт выручает всегда: готовится считаные минуты! Этот невероятно сырный суп поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Нежная плавленая текстура, ароматные сосиски и свежие овощи создают по-настоящему домашнюю атмосферу. Идеальное блюдо для семейного обеда, которое согреет и подарит комфорт в любую погоду.

Ингредиенты

Сыр плавленый — 2 шт. (180 г)

Вода — 2 л

Картофель — 3 шт. (крупные)

Сосиски — 5 шт. (250 г)

Морковь — 1 шт. (средняя)

Лавровый лист — 2 шт.

Петрушка — 2 ст. л.

Укроп — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 10 минут. Натрите морковь на терке и обжарьте до мягкости, сосиски нарежьте кружочками и слегка подрумяньте на сковороде. В кастрюлю с картофелем добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр, помешивайте до его полного растворения. Затем добавьте обжаренную морковь, сосиски, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варите суп еще 5–7 минут до готовности картофеля. Подавайте, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.

