09 октября 2025 в 10:30

Быстрый суп с сосисками и сырком — рецепт выручает всегда: готовится считаные минуты

Быстрый суп с сосисками и сырком — рецепт выручает всегда: готовится считаные минуты! Этот невероятно сырный суп поражает своей простотой и насыщенным вкусом. Нежная плавленая текстура, ароматные сосиски и свежие овощи создают по-настоящему домашнюю атмосферу. Идеальное блюдо для семейного обеда, которое согреет и подарит комфорт в любую погоду.

Ингредиенты

  • Сыр плавленый — 2 шт. (180 г)
  • Вода — 2 л
  • Картофель — 3 шт. (крупные)
  • Сосиски — 5 шт. (250 г)
  • Морковь — 1 шт. (средняя)
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Петрушка — 2 ст. л.
  • Укроп — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. В кипящую воду добавьте нарезанный кубиками картофель и варите 10 минут. Натрите морковь на терке и обжарьте до мягкости, сосиски нарежьте кружочками и слегка подрумяньте на сковороде. В кастрюлю с картофелем добавьте нарезанный кусочками плавленый сыр, помешивайте до его полного растворения.
  2. Затем добавьте обжаренную морковь, сосиски, лавровый лист, соль и перец по вкусу. Варите суп еще 5–7 минут до готовности картофеля. Подавайте, обильно посыпав свежей рубленой зеленью.

Ранее мы готовили суп с зелёным горошком и фрикадельками. Простой, но добавки попросят все!

