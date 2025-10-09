Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо

Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо

Суп-гуляш в хлебе представляет собой оригинальное блюдо, сочетающее насыщенный мясной суп и съедобную хлебную «тарелку». Это блюдо отличается богатым вкусом говядины с овощами и ароматом паприки. Подача в хлебе делает блюдо особенно привлекательным и удобным для сервировки.

Для приготовления потребуется: 700 г говяжьего филе, 500 г картофеля, 200 г лука, 200 г красного перца, 150 г моркови, 300 г томатов, приправы, 2 зубчика чеснока, 30 г подсолнечного масла, 3-4 лавровых листа, соль, перец, зелень. Мясо нарезают кубиками и обжаривают с луком. Добавляют нарезанные овощи, паприку и другие приправы. Заливают водой и тушат до готовности мяса. У круглого хлеба аккуратно срезают верхушку и удаляют мякиш. Наливают горячий гуляш в хлебные «тарелки» и посыпают зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.