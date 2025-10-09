Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 03:09

Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп-гуляш в хлебе представляет собой оригинальное блюдо, сочетающее насыщенный мясной суп и съедобную хлебную «тарелку». Это блюдо отличается богатым вкусом говядины с овощами и ароматом паприки. Подача в хлебе делает блюдо особенно привлекательным и удобным для сервировки.

Для приготовления потребуется: 700 г говяжьего филе, 500 г картофеля, 200 г лука, 200 г красного перца, 150 г моркови, 300 г томатов, приправы, 2 зубчика чеснока, 30 г подсолнечного масла, 3-4 лавровых листа, соль, перец, зелень. Мясо нарезают кубиками и обжаривают с луком. Добавляют нарезанные овощи, паприку и другие приправы. Заливают водой и тушат до готовности мяса. У круглого хлеба аккуратно срезают верхушку и удаляют мякиш. Наливают горячий гуляш в хлебные «тарелки» и посыпают зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Читайте также
Вместо каши и яичницы готовлю на завтрак этот пирог — грибной любимец всей семьи
Общество
Вместо каши и яичницы готовлю на завтрак этот пирог — грибной любимец всей семьи
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Общество
Ароматный бигус с купатами — сытное чудо в одной кастрюле! Рецепт по-белорусски — вкусно и просто
Докторская колбаса по простому рецепту: полезный перекус или завтрак
Общество
Докторская колбаса по простому рецепту: полезный перекус или завтрак
Самый вкусный суп турецких хозяек «Эзогелин-чорбасы»! Варю сразу большую кастрюлю, и не хватает
Общество
Самый вкусный суп турецких хозяек «Эзогелин-чорбасы»! Варю сразу большую кастрюлю, и не хватает
Завтрак с пользой: нежный хлеб с творогом вместо обычной выпечки — готовим без хлопот
Общество
Завтрак с пользой: нежный хлеб с творогом вместо обычной выпечки — готовим без хлопот
еда
рецепты
мясо
супы
хлеб
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Суп-гуляш в хлебной «тарелке»: блюдо, которое удивит ваших гостей, — и посуду мыть не надо Суп-гуляш в хлебе представляет собой оригинальное блюдо, сочетающее насыщенный мясной суп и съедобную хлебную тарелку. Это блюдо отличается богатым вкусом говядины с овощами и ароматом паприки.
Для приготовления потребуется: 700 г говяжьего филе, 500 г картофеля, 200 г лука, 200 г красного перца, 150 г моркови, 300 г томатов, приправы, 2 зубчика чеснока, 30 г подсолнечного масла, 3-4 лавровых листа, соль, перец, зелень.
>
Мясо нарезают кубиками и обжаривают с луком. Добавляют нарезанные овощи, паприку и другие приправы. Заливают водой и тушат до готовности мяса. Хлебные булки аккуратно разрезают сверху и удаляют мякиш. Наливают горячий гуляш в хлебные тарелки и посыпают зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист назвал случаи, при которых у россиян могут отнять жилье
Юрист назвал самый надежный способ расчета при продаже машины
Циклон подарил школьникам Камчатки внеплановый выходной
Людям до 25 знать обязательно: ликбез от врача, как не заболеть хламидиозом
Россиянам рассказали, что следует посетить в Саудовской Аравии
В украинском порту зафиксированы десятки взрывов
Фрагменты дрона ВСУ стали причиной пожара в российском регионе
Бас-гитарист легендарной группы Kiss был госпитализирован
Хирург раскрыла, в каких случаях мужчине нужны грудные импланты
Запрет на фото, слова об СВО, скандалы: где сейчас Сергей Гармаш
Назван виновный в уничтожении шести тысяч домов в Лос-Анджелесе 1 января
Вильфанд раскрыл, на какой территории России уже лежит снег
Уголовник «зарешает»: извращенец и садист предлагает союз Зеленскому
«Надо переформатировать»: Лавров оценил функционал российских сил в САР
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Конгрессвумен сделала громкое заявление о диалоге с Россией
Скандал разгорелся в Германии из-за дня рождения Путина
Трамп собрался пройти плановый медосмотр
Трамп сообщил о первых результатах переговоров ХАМАС и Израиля
Россиянам раскрыли важный нюанс установки видеокамеры в подъезде
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.