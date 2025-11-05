Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 10:15

Грибной суп с курицей и клецками по-белорусски: он точно станет любимым. Готовим, когда надоели борщи и лапша

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной суп с курицей и клецками по-белорусски: он точно станет любимым. Готовим, когда надоели борщи и лапша. Хотите отведать что-нибудь аутентичное и душевное? Предлагаем рецепт традиционного белорусского блюда — ароматного грибного супа с нежными клецками и кусочками курицы. Такой суп создаст теплую семейную атмосферу и согреет в хмурый день.

Для приготовления потребуются следующие продукты: вода (3 литра), куриное филе (300 г), картофель (4 средние клубня), свежие белые грибы (200 г), морковь (1 средняя), репчатый лук (1 головка), лавровый лист (2 шт.), соль и перец по вкусу. Клецки готовятся отдельно: яйцо (1 шт.), мука (3 ст. л.) и щепотка соли.

Первым делом отвариваем курицу в подсоленной воде с добавлением лаврового листа. Тем временем чистим и режем картофель, морковь, лук и грибы. Из указанных компонентов делаем клецки, смешивая муку, яйцо и соль. Готовый бульон процеживаем, добавляем нарезанные овощи и грибы, варим до готовности картофеля. Далее добавляем клецки и провариваем их несколько минут. Перед подачей украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита и теплого вечера в кругу родных!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.

Читайте также
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество
Все смешиваю за 5 минут и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Общество
Смешиваю три ингредиента — и творожный десерт готов: так просто, что будете готовить каждый день
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Общество
Беру лаваш, творог и яблоко — и через 20 минут едим: самый быстрый десерт, от которого не потолстеешь, — творожный штрудель с яблоками
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Семья и жизнь
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Шурпа с курицей: простой и сытный восточный суп! Ароматно, быстро, вкусно
Семья и жизнь
Шурпа с курицей: простой и сытный восточный суп! Ароматно, быстро, вкусно
супы
грибы
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену
КНДР направила тысячи военных в зону СВО
Раскрыто, почему дело о покушении на Симоньян рассмотрят в закрытом режиме
Стало известно, как новые санкции отразились на экспорте российской нефти
Врач объяснила, какие продукты помогут поддержать иммунитет
«Прощай, Юра»: российские звезды скорбят по Николаеву
В России появятся детские сим-карты
Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь
Депутат дал советы, как выбрать первую дачу
Стали известны имена лучших исполнителей 2025 года
Фестиваль искусств Ф.М. Достоевского завершился в Великом Новгороде
В Госдуме назвали сумму предельной выплаты по больничному
Родителям рассказали, как вовремя распознать проблемы со слухом у детей
Марочко раскрыл, что происходит в Северске
На Украине дети остались без уроков физкультуры из-за ТЦК
В Госдуме допустили скорый допуск россиян в командных видах спорта
Марочко раскрыл детали продвижения российских войск в районе Северска
Экономист рассказал, какой группе россиян увеличат пенсии в декабре
Американская компания зарегистрировала в России товарные знаки
Китай принял решение по пошлинам на товары из США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.