Грибной суп с курицей и клецками по-белорусски: он точно станет любимым. Готовим, когда надоели борщи и лапша

Грибной суп с курицей и клецками по-белорусски: он точно станет любимым. Готовим, когда надоели борщи и лапша

Грибной суп с курицей и клецками по-белорусски: он точно станет любимым. Готовим, когда надоели борщи и лапша. Хотите отведать что-нибудь аутентичное и душевное? Предлагаем рецепт традиционного белорусского блюда — ароматного грибного супа с нежными клецками и кусочками курицы. Такой суп создаст теплую семейную атмосферу и согреет в хмурый день.

Для приготовления потребуются следующие продукты: вода (3 литра), куриное филе (300 г), картофель (4 средние клубня), свежие белые грибы (200 г), морковь (1 средняя), репчатый лук (1 головка), лавровый лист (2 шт.), соль и перец по вкусу. Клецки готовятся отдельно: яйцо (1 шт.), мука (3 ст. л.) и щепотка соли.

Первым делом отвариваем курицу в подсоленной воде с добавлением лаврового листа. Тем временем чистим и режем картофель, морковь, лук и грибы. Из указанных компонентов делаем клецки, смешивая муку, яйцо и соль. Готовый бульон процеживаем, добавляем нарезанные овощи и грибы, варим до готовности картофеля. Далее добавляем клецки и провариваем их несколько минут. Перед подачей украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита и теплого вечера в кругу родных!

Ранее мы готовили суп с фрикадельками и рисом. Самое уютное домашнее блюдо.