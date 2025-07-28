Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 08:00

Капуста на зиму! Хрустящая закуска — справится любая хозяйка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста на зиму! Хрустящая закуска — справится любая хозяйка! Этот проверенный рецепт маринованной капусты сочетает в себе насыщенный вкус, аппетитный хруст и простоту приготовления. Идеальная закуска для зимнего стола, которая хороша и сама по себе, и в салатах, и в горячих блюдах.

Ингредиенты на 6-7 литровых банок

  • Капуста белокочанная — 4 кг
  • Морковь — 250 г (уже натертая)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Для маринада:
  • Вода — 1,6 л
  • Сахар — 250 г
  • Соль крупная — 4 ст. л. (без горки)
  • Масло растительное — 120 мл
  • Уксус 9% — 150 мл

Пошаговое приготовление

  1. Капусту нашинкуйте полосками средней толщины — не слишком тонко, чтобы сохранить хруст. Морковь натрите на терке для корейской моркови или нарежьте длинными брусочками. Чеснок измельчите с помощью пресса или мелкой терки.
  2. В большой емкости аккуратно смешайте капусту, морковь и чеснок, не перетирая овощи, чтобы они не пустили сок.
  3. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар и растительное масло. Дождитесь полного растворения кристаллов. Убавьте огонь и осторожно влейте уксус.
  4. Горячим маринадом залейте овощную смесь, быстро перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам, плотно утрамбовывая.
  5. Закатайте прокипяченными крышками, переверните банки и укутайте одеялом до полного остывания (около суток).

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

капуста
простой рецепт
закатки
соленья
закрутки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки человек пострадали при аварии с пассажирским поездом
Российский школьник мгновенно умер от удара током на улице
В Кургане задержали женщину, танцевавшую на мемориале погибшим воинам
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Иностранные врачи пропали на Украине после попытки бегства за границу
Стало известно о бегстве командования одной из бригад ВСУ из Сум
Россия вошла в топ-15 по доступности бензина в Европе
В СФ сравнили главу ЕК с прогулявшей урок школьницей
Жену Трампа уличили в нежелании быть первой леди США
Шесть ракетоносцев и рой дронов взяли курс на Украину
Пассажир самолета угрожал окружающим бомбой из-за Трампа
Вкуснятина всего за 20 минут! Этот салат с огурчиками сносят со стола
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «оформлением» шенгенских виз
«Неинтересно»: в КНДР заявили о точке невозврата в связях с Южной Кореей
Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» готовили взрыв в Дагестане
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 июля
«Украинский след»: Свищев об антироссийских акциях на ЧМ в Тбилиси
«Завоевывают доверие»: мошенники прикидываются верующими для кражи денег
Назван необычный способ успешно пройти собеседование
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.