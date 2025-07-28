Капуста на зиму! Хрустящая закуска — справится любая хозяйка! Этот проверенный рецепт маринованной капусты сочетает в себе насыщенный вкус, аппетитный хруст и простоту приготовления. Идеальная закуска для зимнего стола, которая хороша и сама по себе, и в салатах, и в горячих блюдах.

Ингредиенты на 6-7 литровых банок

Капуста белокочанная — 4 кг

Морковь — 250 г (уже натертая)

Чеснок — 3 зубчика

Для маринада:

Вода — 1,6 л

Сахар — 250 г

Соль крупная — 4 ст. л. (без горки)

Масло растительное — 120 мл

Уксус 9% — 150 мл

Пошаговое приготовление

Капусту нашинкуйте полосками средней толщины — не слишком тонко, чтобы сохранить хруст. Морковь натрите на терке для корейской моркови или нарежьте длинными брусочками. Чеснок измельчите с помощью пресса или мелкой терки. В большой емкости аккуратно смешайте капусту, морковь и чеснок, не перетирая овощи, чтобы они не пустили сок. Приготовьте маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар и растительное масло. Дождитесь полного растворения кристаллов. Убавьте огонь и осторожно влейте уксус. Горячим маринадом залейте овощную смесь, быстро перемешайте и сразу разложите по стерильным банкам, плотно утрамбовывая. Закатайте прокипяченными крышками, переверните банки и укутайте одеялом до полного остывания (около суток).

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.