Какая погода будет в Москве в субботу и воскресенье: ждать холод или тепло?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в выходные в Москве ожидается потепление, которое продлится до 15 сентября. Какая погода будет в российской столице в ближайшие дни?

Какая погода будет в Москве в выходные

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается потепление. По его словам, оно продлится до 15 сентября. Специалист отметил, что это свидетельствует о приходе бабьего лета в столицу.

«Классическое бабье лето придет в Москву 9 сентября, в субботу. Однако настоящий взлет температуры произойдёт в воскресенье: вероятность дождей снизится, и столбик термометра поднимется до 17–20 градусов тепла», — заявил Шувалов.

Он подчеркнул, что давление с субботы также поднимется, из-за чего российская столица окажется в передней части антициклона вплоть до конца следующей недели.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обратил внимание, что бабье лето в Москве может продержаться до 21 сентября.

«Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильное устойчивое состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроится, ну и температурный режим будет колебаться: ночами в Москве плюс 8–13 градусов, а днем плюс 18–23 градуса», — сообщил эксперт.

По данным Гидрометцентра РФ, 9 и 10 сентября столбики термометров поднимутся до 20-градусных значений. Атмосферное давление понизится из-за прихода холодного фронта.

Какая погода будет в Москве осенью и зимой

Евгений Тишковец заявил, что в Москве осенне-зимний период будет сопровождаться резкой переменой климата. В столице прогнозируются холода, морозы, оттепель, слякоть, ледяной и обычный дожди. Превышение нормы осадков составит до 20% от месячного показателя. Весенняя погода в столице может наступить уже в марте-апреле.

Какая погода будет в выходные в других городах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что в ночь на 9, 10 и 11 сентября столбики термометров опустятся ниже ноля в 14 регионах страны. Кроме того, на севере Ленинградской области, в Карелии и в Новгородской области синоптик спрогнозировал легкие заморозки. Там в ночь на 9 сентября ожидается до −1 градуса.

Вильфанд подчеркнул, что такие низкие температуры продержатся только в эту дату. В ночь на воскресенье станет теплее.

«Это типичная ситуация для малооблачного антициклона. Если облаков нет, то ночью в северных районах происходит интенсивное длинноволновое излучение, что приводит к охлаждению почвы и переохлаждению приземного слоя воздуха. А днем, когда малооблачная погода, солнце начинает интенсивно прогревать, поэтому суточный ход температуры в антициклоне высок», — объяснил метеоролог.

До −2 градусов в ночь с 9 на 10 сентября Вильфанд спрогнозировал и в Тверской области, при этом дневные температуры там будут держаться около 18-20 градусов. Мощный заток полярных воздушных масс в субботу и воскресенье ожидается в Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях — в выходные ночью температура опустится до −3 градусов, а в Омской области — до −5. В ночь на воскресенье в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидается до −2 градусов.

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