Вильфанд спрогнозировал заморозки в 14 регионах России в ближайшие выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, где в России на выходных ожидаются заморозки. По его словам, в ночь на 9, 10 и 11 сентября столбики термометров опустятся ниже ноля в 14 регионах страны. А на некоторых территориях синоптик спрогнозировал даже легкие морозы.

Легкие заморозки ожидаются на севере Ленинградской области, в Карелии и в Новгородской области, говорит метеоролог. Там в ночь на 9 сентября ожидается до −1 градуса. Однако такие низкие температуры продержатся только в эту дату. В ночь на воскресенье будет теплее.

Это типичная ситуация для малооблачного антициклона. Если облаков нет, то ночью в северных районах происходит интенсивное длинноволновое излучение, что приводит к охлаждению почвы и переохлаждению приземного слоя воздуха. А днем, когда малооблачная погода, солнце начинает интенсивно прогревать, поэтому суточный ход температуры в антициклоне высок, — сказал Роман Вильфанд.

До −2 градусов в ночь с 9 на 10 сентября метеоролог спрогнозировал и в Тверской области, при этом дневные температуры там будут держаться около 18-20 градусов. Кроме того, мощный заток полярных воздушных масс в субботу и воскресенье ожидается в Алтайском крае, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях.

Там на выходных ночью будет до −3 градусов, а в Омской области — до −5. В ночь на воскресенье в центральных и южных районах Красноярского края и в Хакасии ожидается до −2 градусов, — добавил метеоролог.

Холоднее всего, по словам Романа Вильфанда, ночи будут в Иркутской области: с 10 на 11 сентября там ожидаются легкие морозы до −7 градусов. Это обусловлено гористой местностью верхнеленских районов. Научный руководитель Гидрометцентра уточнил, что это прохладная погода нехарактерна для начала сентября. Ночные заморозки до −3 градусов еще придут на Чукотку и в Магаданскую область.

Ранее Роман Вильфанд спрогнозировал первые заморозки в Пермском крае, Башкортостане, Челябинской, Свердловской и на юге Тюменской области с 28 августа по 3 сентября. В первые дни осени температура ночью там опускалась до −2 градусов.