Заморозки и дожди: какая погода будет в России с 28 августа по 3 сентября Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе ожидаются первые заморозки на Урале и постепенное прекращение проливных дождей в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, какая погода ждет жителей разных регионов страны с 28 августа по 3 сентября. По его словам, в Москве начнутся сильные дожди, в Петербурге сохранится комфортная температура воздуха, в Поволжье и на Урале уже в первые дни сентября могут наступить заморозки, а в Сибирь, наоборот, пришло настоящее лето. В южных регионах температура воздуха приблизится к климатической норме, а вода прогреется до 27–28 градусов, отметил метеоролог.

Какая погода будет в Москве и Центральной России

По словам Романа Вильфанда, в Москве с понедельника погода начнет меняться. Он уточнил, что это связано с изменением циркуляции воздушных масс. Метеоролог спрогнозировал в столице облачную погоду, временами ожидаются сильные дожди.

«Но несмотря на осадки, воздушные массы в Москву идут теплые, поэтому дневная температура будет в районе 20 градусов выше нуля», — рассказал Роман Вильфанд.

Однако в Москве, как и других регионах Центральной России, сохранится очень большой суточный ход температуры, заявил метеоролог. В Москве, например, ночью будет значительно холоднее, чем днем. Так, ночью ожидается около 10 градусов, а в Подмосковье еще ниже — 6–7 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области Роман Вильфанд спрогнозировал достаточно однородный режим погоды. Там, по его словам, с 28 августа по 3 сентября не предвидится существенных осадков.

«В Петербурге ожидается преимущественно малооблачная погода, ожидается переменная облачность. Температура воздуха в северной столице будет даже выше чем в Москве. Это произойдет за счет того, что ночные температуры в Петербурге останутся выше, чем в Московском регионе», — заявил Роман Вильфанд.

Он отметил, что ночью столбики термометров в Санкт-Петербурге и Ленобласти будут показывать двузначные значения — от 10 до 15 градусов. А днем петербуржцев ожидает от 19 до 24 градусов тепла. Такая температура сохранится в течение всей недели, подчеркнул метеоролог.

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Какая погода будет на юге России

В южных регионах России после аномальной жары наконец установится вполне комфортная погода, говорит научный руководитель Гидрометцентра. По его словам, температура воздуха вернется к своим многолетним значениям в бархатный сезон.

«Тут действительно была очень жаркая погода, в Краснодарском крае, например, температуры достигали 39 градусов. Даже штормовые предупреждения объявляли по этому поводу. А сейчас температура снизится и будет держаться на значениях около или чуть выше нормы», — уточнил Роман Вильфанд.

По его словам, погодой в южных регионах России на следующей неделе будет управлять антициклон. Это значит, что в последние дни лета будет много солнца. Ночные температуры установятся на отметке около 20 градусов тепла, а дневная составит от 28 до 32 градусов, спрогнозировал метеоролог.

«Это очень комфортная погода без каких-либо опасных явлений», — резюмировал Роман Вильфанд.

Он добавил, что на черноморском побережье на следующей неделе будет очень высокая температура воды — 27–28 градусов.

Куда придет прохлада

В Приволжском федеральном округе на следующей неделе будет довольно прохладно, сообщил Роман Вильфанд. Он спрогнозировал возможные ночные заморозки в Пермском крае и Башкортостане.

«Ночью будет холодная погода за счет пришедшего туда потока полярных воздушных масс. Температура ожидается ниже нормы на 1–2 градуса. Днем она будет варьироваться от 13 до 17 градусов, а ночью — от 5 до 10. Этот прогноз в первую очередь касается Татарстана, Кировской, Нижегородской областей. Такие температурные значения — это все-таки довольно прохладно для начала сентября», — сказал Роман Вильфанд.

На юге Приволжского федерального округа, а именно в Саратовской, Оренбургской областях, тоже ожидается довольно холодная погода, отметил метеоролог. Там температуры будут держаться в диапазоне от 14 до 18 градусов днем и от 7 до 9 градусов ночью, спрогнозировал он. Кроме того, в этих регионах пройдут обильные дожди, особенно в течение первой половины следующей недели, заявил Роман Вильфанд.

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Где будет необычно холодно

Научный руководитель Гидрометцентра России сообщил, что на Урале в конце лета — начале осени тоже будет прохладно: туда устремились полярные воздушные массы, которые принесут с собой холодный воздух. В Челябинской, Свердловской областях и на юге Тюменской в ближайшие дни ожидаются заморозки — ночью температура опустится до −2 градусов.

«Это очень холодно для конца августа — начала сентября. Такое нечасто бывает. Дневные температуры на Урале тоже будут низкими — от 12 до 16 градусов. А на севере, в Ямало-Ненецком автономном округе, столбики термометра опустятся еще ниже», — говорит Роман Вильфанд.

Зато в Сибири, а именно в Красноярском крае, Хакассии, Тыве, на Алтае, в Иркутской и Новосибирской областях, будет настоящее лето, добавил метеоролог. Там, по его словам, днем ожидается около 30 градусов тепла.

«Это очень высокие температуры для этого времени года. Они превышают климатическую норму на 4–5 градусов», — уточнил Роман Вильфанд.

Закончатся ли рекордные осадки

В Дальневосточном федеральном округе самым проблемным участком остается Приморский край, заявил научный руководитель Гидрометцентра России. В этом регионе 25 августа даже ввели режим ЧС федерального характера.

«Там уже выпало очень много осадков в течение всего лета и особенно за последнюю неделю. Это связано со слиянием и выходом тайфуна. И должен сказать, что осадки еще какое-то время продолжатся», — спрогнозировал Роман Вильфанд.

Он сообщил, что на следующей неделе дожди ожидаются на юге Хабаровского края и в Приморье. Однако интенсивность осадков в проблемных регионах по сравнению с прошлой неделей все же немного снизится, по крайней мере в понедельник-вторник, уточнил метеоролог.

«Продолжение осадков связано с выносом очень теплых воздушных масс, насыщенных влагой», — сообщил Роман Вильфанд.

Он добавил, что в Приморье и Хабаровском крае сохранится достаточно теплая погода. Днем ожидается 23–26 градусов, а ночью — 16–20 градусов.

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