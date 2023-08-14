Власти ЯНАО рассказали, угрожают ли лесные пожары населенным пунктам Власти: лесные пожары в ЯНАО не угрожают населенным пунктам

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Угрозы распространения лесных пожаров в Ямало-ненецком автономном округе (ЯНАО) на населенные пункты нет. Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе регионального Департамента природных ресурсов и экологии. Площадь природных пожаров в ЯНАО по состоянию на 14 августа составили свыше двух тысяч гектаров.

К счастью, жертв и угрозы приближения огня к населенным пунктам на территории ЯНАО нет, — заявили в пресс-службе департамента.

По словам представителя ведомства, в Надымском районе ЯНАО действуют шесть пожаров на площади 1128 гектаров, из которых один локализован на площади около тысячи гектаров. В Ямальском районе округа имеет место еще один крупный лесной пожар на площади 950 гектар.

По состоянию на утро на территории Ямала действовали восемь природных пожаров. Их общая площадь составила 2158 гектаров. На тушении задействовано 299 человек, — заявили в пресс-службе.

В Ямале до 1 октября действует особый противопожарный режим, а до 15 августа ограничены пребывание в лесах людей и въезд транспорта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил NEWS.ru, что самым пожароопасным субъектом РФ остается Якутия. Температура воздуха там будет выше нормы и в дневные часы достигнет 29 градусов тепла.

До этого в ФБУ «Авиалесоохрана» заявляли, что региональные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности решили прекратить тушение 69 лесных пожаров в России. Эти горящие участки расположены на «удаленных землях лесного фонда» и занимают 84 тысячи гектаров.