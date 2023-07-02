Стал известен наихудший сценарий изменения климата на планете Климатолог: к концу века климатическими мигрантами станут от 10% до 30% населения Земли

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

При наихудшем сценарии изменения климата к концу 21 века треть населения планеты будет вынуждена сменить место жительства. Об этом РИА Новости рассказал климатолог Алексей Кокорин. Он также отметил, что при наилучшем сценарии климатическими мигрантами станут «всего» 10% населения земного шара.

Если никаких усилий не будет прилагаться, если все пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства. А при самом лучшем варианте — мигрантов будет десять процентов, — сказал ученый.

Он отметил, что избежать негативного сценария можно в том случае, если государства мира достигнут углеродной нейтральности, но даже тогда часть населения планеты вынуждена будет покинуть свои дома из-за дефицита питьевой воды.

Углеродная нейтральность — один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и ЕС планируют достичь поставленной цели к 2050 году, РФ и КНР — к 2060 году, Индия — к 2070 году.

Парижское соглашение по климату было принято в декабре 2015 года. Его подписали 175 стран. Его цель — удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить роста температуры до конца столетия более чем на два градуса.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов рассказал, что во всем мире выросло количество беженцев из-за различных конфликтов, которые происходят на государственных уровнях. Он напомнил, в частности, что огромное количество людей стремились переехать из Сирии и Африки в результате сложной обстановки внутри стран.