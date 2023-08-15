Уголовное дело завели из-за наводнения в Приморье Прокуратура Приморья завела уголовное дело из-за прорыва дамбы в Уссурийске

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Наводнение в Уссурийске из-за подъема уровня воды после прорыва дамбы

Прокуратура Приморского края возбудило уголовное дело из-за прорыва дамбы в Уссурийске, в результате которого город оказался затопленным, сообщи в беседе с РИА Новости представитель ведомства. По его словам, дело было заведено по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве, которое повлекло крупный ущерб.

Наступление негативных последствий стало возможным в результате нарушений при производстве работ, допущенных подрядчиком, и отсутствия должного контроля со стороны заказчика работ. <...> Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба), — рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в ведомстве, подрядчик не завершил строительные работы на дамбе в срок, указанный в договоре. Он успел закончить только девять из 11 предусмотренных этапов работ. В апреле 2023 года его уже привлекали к административной ответственности за отступление от проектной документации.

По данным Министерства по делам ГО и ЧС Приморья, число затопленных домов увеличилось до 4620, отрезанными остаются 32 населенных пункта, переливы произошли на 58 участках дорог. По словам главы Приморского края, критерии для введения режима чрезвычайной ситуации в регионе по расчетам есть. Это позволит «на месте регулировать» и «в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой».

Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Тайфун «Ханун» бушевал в Приморье с 10 по 12 августа. Обильные осадки вызвали наводнение. Общий подъем воды за паводок составил от 3,9 метра до 8 метров. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Основная часть спасателей пребывает в Уссурийске и Спасске-Дальнем.