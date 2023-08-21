Россиянам рассказали о неожиданной опасности из-за изменений климата Инфекционист Никифоров предупредил об угрозе лихорадки денге в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменения климата могут способствовать распространению на территории России инфекционных болезней, характерных для более южных регионов, рассказал в беседе с «Радио 1» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров. По его словам, резкое потепление приводит к повышению активности возбудителей таких опасных заболеваний, как малярия или лихорадка денге.

Раньше наша погода не способствовала этому, а сейчас климат постепенно меняется, температура повышается. Поэтому боюсь, что мы в итоге столкнемся с чем-то подобным, — предупредил специалист.

Он пояснил, что переносчиками малярии являются комары анофелесы, которые могут заселить подвалы домов, где льется теплая вода. Чтобы малярия начала распространяться, комар может укусить зараженного человека, приехавшего из южной страны, и тогда под угрозой окажутся все жители этого дома.

Кроме того, врач отметил опасность лихорадки денге, особенно при повторном заражении.

Если ты заразился денге один раз, то ничего страшного в этом нет. Условно, это не хуже сезонного гриппа. Но <...> если человек заразился денге во второй раз, у него может развиться геморрагическая форма лихорадки денге, токсико-инфекционный шок, и тогда будут неприятности. Если человек знает, что у него была лихорадка денге, то больше ему в Таиланд и другие теплые страны ехать не нужно, — посоветовал инфекционист.

Ранее Роспотребнадзор усилил контроль за прилетающими из Египта пассажирами в связи с выявлением нескольких случаев неизвестного заболевания. По симптомам оно похоже на лихорадку денге, распространенную в странах Африки, Азии и Америки.