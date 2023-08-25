В Приморье ввели режим ЧС из-за стихийного бедствия

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера вводится в Приморье, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в Telegram. Такое решение принято на заседании региональной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством замглавы МЧС Виктора Яцуценко. Кожемяко пояснил, что такое условие поможет региону получить помощь от федерального бюджета для восстановления инфраструктуры региона, пострадавшего от стихийного бедствия.

Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия. Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьёзный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов, — заявил глава региона.

По словам губернатора, обильные осадки, выпавшие в в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям более пяти тысяч домовладений. Также серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре. Предварительно, ущерб оценивается в 7 млрд рублей.

Все это нужно восстанавливать, и мы нашли поддержку со стороны федеральной власти. В край поступает гуманитарная помощь для граждан, технические средства для устранения последствий паводка. Помогают соседние регионы, дружественные республики, — пишет Кожемяко.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за сильных ливней. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы после аварийных отключений электроснабжения. Министерство просвещения региона приняло решение перенести начало учебного года для некоторых классов.