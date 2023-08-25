Ливни оставили без света жителей российского города Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за ливней

Фото: Прокуратура Приморского края

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света в связи с аварийными отключениями электроснабжения из-за сильных ливней, сообщает прокуратура Приморского края в Telegram. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы.

25 августа 2023 года в период с 5 до 13 часов на территории краевой столицы произошли восемь отключений электроснабжения в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что два детских сада были подтоплены ливневыми стоками. Дети и работники дошкольных учреждений были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Москве 20 августа прошел сильный ливень. Некоторые улицы столицы оказались затопленными. По данным синоптиков, выпало 43 миллиметра осадков, что составило 55% месячной нормы.

Ливень стал причиной гибели восьми человек – участников незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки. В числе жертв стихии оказались трое подростков. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело.