Уголовное дело возбудили после смертельной экскурсии по коллекторам Москвы

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После экскурсии по московским коллекторам, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, возбуждено уголовно дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Организатор тура в настоящий момент находится на допросе, говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор экскурсий находится на допросе, — сообщил источник.

Ранее в Москве-реке были обнаружены тела двух подростков, которые пошли на экскурсию по столичным коллекторам во время ливня. По предварительной информации, они являются родственниками сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Позднее стало известно об обнаружении тел 15-летней школьницы и мужчины, личность которого не установлена.

Как рассказал диггер Михаил Савкин, у участников экскурсии не было шансов спастись, когда начался ливень. По его словам, уровень воды в таком случае поднимается очень быстро, поэтому среагировать и выбраться живым из подземных коммуникаций невозможно.

Савкин добавил, что доступ в коллекторы разрешен только людям, которые там работают, потому экскурсия, вероятнее всего, носила неофициальный характер. Даже сотрудники ЖКХ посещают эти места лишь зимой, когда нет угрозы потока, добавил эксперт.