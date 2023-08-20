Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве в воскресенье

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

В воскресенье, 20 августа, в Москве выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 55% от месячной нормы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале. При этом за предыдущие 19 дней зафиксировано всего 12 миллиметров осадков.

В Подмосковье тройка лидеров такова: Железнодорожный — 24 миллиметра, Электроугли — 29 миллиметров, и на первом месте Ново-Иерусалим, там в осадкомеры метеорологов попало 36 миллиметров небесной влаги (это 54 процента от нормы августа), — написал эксперт.

На метеостанции во Внуково выпало от одного миллиметра осадков, в московском городском округе Тушино — 16 миллиметров. В понедельник, 21 августа, в регионе существенных осадков не ожидается.

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило. Машины с трудом проезжают по воде. В городе объявили штормовое предупреждение.

В Сети было опубликовано видео подтопления магазина DNS в столице. Посетителей торгового центра «Шоколад» экстренно эвакуировали из-за потопа. По данным Telegram-канала Mash, в результате ливня была пробита крыша концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте.