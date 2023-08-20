«Похолодание и дожди»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе Синоптик Шувалов: на следующей неделе в Москве со вторника ожидаются дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве со вторника, 22 августа, преимущественно во все дни ожидаются дожди, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, это приведет в норму количество осадков, которые на данный момент составляют всего 15%.

Следующая неделя даст нам немного отдохнуть от жары. Со вторника преимущественно во все дни ожидаются дожди, что также приведет в норму количество осадков. Пока мы идем с большим дефицитом — всего 15% нормы. Со вторника дневная температура понизится ниже 20 градусов тепла, ночные температуры опустятся еще сильнее — до +10 градусов в среднем. Давление к середине недели упадет, — рассказал Шувалов.

Ранее климатолог Игорь Мохов предупредил об угрозе тайфуна «Лан» еще в одном регионе. Ученый рассказал, что штормовое предупреждение, объявленное в Приморском крае, отменено. Вместо этого непогода обойдет регион стороной и повернет на Сахалин. Эксперт также добавил, что процесс зарождения, интенсификации и передвижения тропических циклонов и тайфунов остается трудно предсказуемым. Однако после формирования тропического циклона возможные траектории его движения уже просчитываются, поэтому обычно есть время к нему подготовиться. При угрозе тайфуна Мохов посоветовал следовать рекомендациям властей.