Климатолог рассказал об угрозе тайфуна «Лан» еще одному российскому региону Климатолог Мохов: тайфун «Лан» перестал угрожать Приморью и повернул на Сахалин

Фото: Правительство Приморского края

Штормовое предупреждение, объявленное в Приморском крае в связи с приближением тайфуна «Лан», отменено после того, как стало известно, что непогода обойдет регион стороной, сообщает «Парламентская газета». Как рассказал в беседе с изданием академик РАН, ученый в области физики атмосферы и моделирования климата Игорь Мохов, теперь тайфун угрожает Сахалину.

По последним данным, тайфун повернул от Приморья в сторону Сахалина. Это произошло потому, что циклоны и тайфуны, которые формируются в тропических широтах, обычно двигаются над океаном в северо-западном направлении, а достигая внетропических широт, поворачивают на северо-восток — это обусловлено общей циркуляцией атмосферы с пассатами в тропиках и западным переносом в средних широтах, — объяснил специалист.

При этом, по его словам, по дороге «Лан» уже ослаб, и если при приближении к Японии это был тайфун, то сейчас он превратился в менее разрушительный шторм.

Эксперт также добавил, что процесс зарождения, интенсификации и передвижения тропических циклонов и тайфунов остается трудно предсказуемым. Однако после формирования тропического циклона возможные траектории его движения уже просчитываются, поэтому обычно есть время к нему подготовиться. При угрозе тайфуна Мохов посоветовал следовать рекомендациям властей.

Если объявлена эвакуация, значит, нужно эвакуироваться. Если объявлен запрет покидать дома — оставаться дома. Кроме того, следует заранее собрать документы и необходимые вещи на случай, если тайфун усилится, и эвакуация все же будет объявлена, — подчеркнул климатолог.

Ранее синоптики сообщали, что Дальний Восток России попадет под влияние нескольких циклонов. Приморье, Забайкальский и Камчатский края, Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую автономная область и Бурятию ожидают интенсивные осадки.