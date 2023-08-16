Метеорологи предупредили о мощных циклонах в Приморском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни Дальний Восток России попадет под влияние нескольких циклонов, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Приморье, Забайкальский и Камчатский края, Хабаровский край, Амурскую область, Еврейскую автономная область и Бурятию ожидают интенсивные осадки.

Циклон «Лан» начнет особенно влиять на регион с 16 августа. Осадки будут очень интенсивными в том числе на Сахалине и островах Курильской гряды 17 августа. На самом деле, на весь юг Дальнего Востока в ближайшие дни будут влиять различные циклоны — отечественного, монгольского, китайского происхождения. Они будут зарождаться и обильно поливать осадками Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Бурятию, юг и восток Хабаровского края, юг Камчатского края, — заявил Вильфанд.

Синоптик отметил, что в некоторых районах Приморья за 16 и 17 августа ожидаются осадки в количестве до 80–150 мм, что составляет 120% месячной нормы. Это может вызвать выход рек из берегов и подтопления, а также затруднить транспортное сообщение и привести к другим проблемам в регионе.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду. По ее словам, срок жизни урагана может составлять до двух недель.