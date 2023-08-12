Синоптик рассказала о новой погодной угрозе на Дальнем Востоке Синоптик Позднякова: на Дальний Восток надвигается новый мощный тайфун

Фото: Администрация города Уссурийск

Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун», рассказала NEWS.ru главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду.

Еще один тайфун угрожает Приморью, выйдет примерно на ту же территорию. Предварительно, сегодня он пересечет Японию, потом пройдет над Японским морем, наберет теплой воды и потом двинется на Дальний Восток. Скорость ветра, примерно, 50 м/с с порывами до 70 метров в секунду. Японии достанется и нам, — заявила Позднякова.

По ее словам, срок жизни урагана может составлять до двух недель, особенно сформировавшихся над Тихим океаном. Собеседница подчеркнула, что разрушительная мощь тайфуна «Ханун», затопившего Уссурийск, объясняется особенностью его зарождения и неустойчивостью. Она добавила, что «Ханун» изначально не зарождался как ураган, но на российской-китайской границе «сел на другой атмосферный фронт.

Эксперт отметила, что «Ханун» неустойчив и богат влагой, скопившейся в облаках, достигающей высоты в 14 км: «а потом это все вылилось, спровоцировав ливни еще в Хабаровском крае, континентальных районах Приморья».

Ранее Примгидромет объявил штормовое предупреждение. Сообщалось, что под влиянием тайфуна «Ханун» и полярного фронта во второй половине недели в регионе может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем выпавших осадков наблюдался в Уссурийске, режим ЧС был введен в семи муниципалитетах. В ночь на субботу режим ЧС ввели также в городе Спасске.

По данным МЧС, в настоящее время водой от сообщения отрезан 31 населенный пункт, разного рода подтопления наблюдаются в 17 муниципалитетах. Кроме того, подтоплены 1393 приусадебных участка, 534 жилых дома, 40 участков дорог. Специалисты считают, что ситуация в Приморье улучшится только на следующей неделе.