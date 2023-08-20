Мощный ливень обрушился на Москву: фото и видео потопа, какая погода дальше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Подмосковье во второй половине дня 20 августа прошел сильный ливень. Улицы в некоторых районах затопило, машины с трудом проезжали по воде. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Какие объекты повреждены из-за погоды, как спасались москвичи, каковы шансы повторения ненастья?

Какие объекты в Москве повреждены из-за сильного дождя

За один час в нескольких районах Москвы выпало свыше 40% месячной нормы осадков. В связи с подтоплением проезжей части движение по Дмитровскому шоссе в районе пересечения с улицей Руставели было перекрыто в обе стороны. Кроме того, из-за ливня затопило магазин DNS. В ТЦ «Шоколад» посетителей экстренно эвакуировали из-за потопа.

Также ливень пробил крышу концертного зала Stadium на Ленинградском проспекте в Москве, вода залила здание, часть персонала эвакуировалась, другая пыталась спасти аппаратуру и устранить потоп своими силами. Помимо этого, водопад обрушился на крышу подмосковного сортировочного центра Wildberries в Электростали. Потоки воды заполнили склад, часть товара оказалась затоплена. На место вызвали сотрудников МЧС.

Из-за ливней в Москве затопило вестибюли и пути на Большой кольцевой линии, станцию метро «Марьина роща». Очевидцы сообщали о потопе в районах Строгино и Ясенево.

«В вестибюле станции Большой кольцевой потоки воды», — писал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации канала, в ЖК «Новое Марфино» водой залило целый подъезд — из-за обильных осадков протекла кровля. Особенно сильно пострадали квартиры на последнем этаже: вода стекала ручьями по стенам, люстре и окнам.

Какая погода ожидается в Москве в ближайшие дни

Синоптик Татьяна Позднякова заявила NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве не ожидается существенных осадков, но возможны небольшие дожди. По ее словам, жителям столицы не стоит бояться сильных ливней и подтоплений.

«На следующей неделе мы не ждем интенсивных дождей. Завтра вообще погода без существенных осадков. В последующие дни она будет более прохладной. Если дожди и соберутся, то они будут носить локальный характер, это будут небольшие дожди. Таких интенсивных ливней, как сегодня, мы уже не ждем, во всяком случае, на следующей неделе», — сообщила специалист.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее отмечал, что в понедельник, 21 августа, погода в столичном регионе последний раз в году будет по-летнему теплой. По его словам, уже со вторника в Москве начнутся дожди и похолодание из-за надвигающегося полярного атмосферного фронта. Синоптик уточнил, что температура в столице не поднимется выше плюс 20 градусов.

«Август, который обеспечил жителей Русской равнины по-летнему жаркой и засушливой погодой, начинает выдыхаться, и атмосфера станет готовиться к смене климатических сезонов. Во вторник природа перейдет Рубикон. Москву пересечет полярный атмосферный фронт, ливни возобновятся, и начнется вторжение холодных воздушных масс, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки плюс 20 градусов», — пояснил он.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщал, что на следующей неделе в Москве со вторника, 22 августа, преимущественно во все дни ожидаются дожди. По его словам, это приведет в норму количество осадков, которые на данный момент составляют всего 15%.

«Со вторника преимущественно во все дни ожидаются дожди, что также приведет в норму количество осадков. Пока мы идем с большим дефицитом — всего 15% нормы. Со вторника дневная температура понизится до 20 градусов тепла, ночные температуры опустятся еще сильнее — до +10 градусов в среднем. Давление к середине недели упадет», — говорит эксперт.

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