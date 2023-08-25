Стало известно, как снизятся цены на отдых в России осенью Вице-президент АТОР Ромашкин: путевки на курорты в РФ могут подешеветь на 25–30%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым

Осенью стоимость отдыха на российских курортах может снизиться на 25–30%, заявил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Будущее снижение цен эксперт объяснил сезонным фактором — завершением купального сезона.

Ситуация с динамикой стоимости путевок особенная в силу сезонного фактора. Традиционно осенью туры на отдых в России дешевеют, что связано с завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. В этом году снижение цен может составить 25–30% по отношению к летним ценам, — заявил Ромашкин.

Тем не менее по сравнению с прошлым годом (осенью 2022-го) отдых внутри страны обойдется туристам дороже, в среднем на 10--12%. Более ощутимо цены вырастут на те направления, которые пользуются повышенным спросом, отметил Ромашкин. Среди лидеров 2023 года — Кавказские Минеральные Воды (рост цен за год составит 15%) и Дагестан (14%). В Крыму, который потерял туристов, цены по сравнению с 2022 годом снизились примерно на 12%, добавил эксперт.

Ранее эксперты назвали средний чек на пляжный отдых в России осенью. Так, десятидневная путевка в Адлер, Сочи, Геленджик, Анапу обойдется обойдется в 30–35 тысяч рублей на человека, а с перелетом до Сочи — в 50 тысяч (аэропорты Симферополя и Анапы не работают). Еще дешевле будет стоить отдых в Крыму — 28–32 тысяч на человека без билетов на проезд.

В качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть Египет, Тунис, Бахрейн, Таиланд. Стоимость туров в Египет начинается от 75 тысяч руб. на человека (включая перелет, проживание в отеле категории 3* и двухразовое питание). В Тунис и Таиланд — от 88 тысяч на человека (включены перелет, проживание в отеле категории 3*, завтраки). Еще одно относительно недорогое направление — Бахрейн. Цены на туры в эту страну стартуют от 77 тысяч на человека (включены перелет, проживание в отеле категории 4* и завтраки).