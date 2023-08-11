Цены на отдых в Турции бьют рекорды: куда теперь ехать в отпуск осенью Эксперты рассказали об альтернативных направлениях для россиян

Фото: Bilal Seckin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция, еще пару лет назад считавшаяся одним из самых доступных зарубежных направлений для россиян, сегодня стала очень дорогой. Стоимость туров в эту страну достигла максимума с 2001 года. Цены на отдых в ряде стран СНГ тоже бьют рекорды. NEWS.ru рассказывает, где можно относительно недорого отдохнуть этой осенью в России и за границей.

Как подорожал отдых в Турции

Стоимость туров в Турцию из России в июле 2023-го достигла исторического максимума с начала 2001 года, составив в среднем 83,4 тыс. руб., свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения: в 2001 году стоимость туров в Турцию составляла в среднем 11 тыс. руб. и постепенно повышалась вплоть до настоящего времени. В январе 2023-го она достигла 52.1 тыс. руб.

Отдых для россиян в Турции дорожал ежемесячно, резкое повышение цен было зафиксировано еще в этом мае, когда они взлетели с 69 тыс. до 76,2 тыс. руб. В июне стоимость поднялась уже до 81,1 тыс., а в июле поездки подорожали еще на 2,4 тыс. — до 83,4 тыс. руб.

Исторического максимума в июле 2023 года достигли и цены на поездки в ряд других стран, среди которых Белоруссия (рост до 29,3 тыс. руб.), страны Закавказья (Азербайджан, Армения, Грузия, рост до 54.5 тыс.руб.) и Средняя Азия (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, рост до 63,3 тыс руб.)

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где дешевле отдыхать этой осенью

В России

Важно понимать, что во многом подорожание Турции обусловлено не повышением цен как таковых, а падением курса рубля к доллару и евро (цены на туры в Турцию привязаны к евро), объясняет вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Поэтому отдых в России, конечно, окажется дешевле.

В числе недорогих направлений этой осенью: курорты Краснодарского края — для тех, кто предпочитает пляжный отдых, Подмосковье — для тех, кто не хочет далеко уезжать от дома, а также Карелия и туры по «Золотому кольцу» — для любителей экскурсионных туров.

Средний чек на пляжный отдых (Адлер, Сочи, Геленджик, Анапа) за год вырос на 6-10%. По словам Ромашкина, российские туристы как правило едут на 10 дней, выбирают двухразовое питание и проживание в отеле категории 3*. Осенью такая поездка обойдется в 30-35 тыс. на человека, а с перелетом до Сочи — около 50 тыс. (аэропорты Симферополя и Анапы не работают).

Еще дешевле будет стоить отдых в Крыму — 28-32 тыс. на человека без билетов на проезд. По словам Ромашкина, за год Крым стал доступнее для россиян на 15%. На этом, безусловно, сказались удары по Керченскому мосту , диверсии на железнодорожных путях и тому подобные события в регионе.

Недельный отдых в Подмосковье обойдется в 25 тыс. руб. (двухразовое питание, категория отеля 3-4*). Кроме того, в ассортименте туроператоров — большой выбор экскурсионных туров. Самое бюджетное направление—- «Золотое кольцо». Стоимость 4-5-дневного автобусного тура из Москвы составляет около 20 тыс. В эту сумму входит проезд, двухразовое питание, экскурсии и ночлег в недорогих отелях.

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press Ростов Великий

За границей

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, продолжающееся ослабление рубля по отношению к доллару и евро может нивелировать эффект сезонного снижения цен на период бархатного сезона. Как правило, осенью стоимость туров в Турцию снижается на 10-20%. Однако в этом году разница между ценой путевок в начале высокого сезона и в начале осени может оказаться идентичной, говорит Мурадян.

В качестве альтернативных вариантов можно рассмотреть Египет, Тунис, Бахрейн, Таиланд.

Стоимость туров Египет начинается от 75 тыс. руб. на человека (включая перелет, проживание в отеле категории 3* и двухразовое питание). В Тунис и Таиланд — от 88 тыс. на человека (включен перелет, проживание в отеле категории 3*, завтраки). Еще одно относительно недорогое направление — Бахрейн. Цены на туры в эту страну стартуют от 77 тыс. на человека (включен перелет, проживание в отеле категории 4*, завтраки).

Как можно сэкономить на отдыхе

Лайфхак номер один — покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу.

Кроме того, у многих туроператоров действуют так называемые программы раннего бронирования. Как правило, акции стартуют еще в конце лета или начале осени и проводятся в несколько этапов, со сменой которых происходит снижение скидки. Но этот вид экономии подходит только для тех путешественников, которые планируют свой отдых хотя бы за несколько месяцев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если турист организовывает отдых самостоятельно, без помощи туроператора, то билеты тоже лучше брать заранее (конечно, когда человек уверен в датах поездки). Билеты на поезд чаще всего стоят дешевле на старте продаж. Билеты на самолет (как и на поезд) наверняка будут дешевле на сайте авиакомпании, а не на том или ином агрегаторе. Правда, именно агрегаторы позволяют сравнить цены и увидеть все доступные варианты от разных авиакомпаний на нужные даты. Чтобы успеть приобрести билет по самой низкой цене, можно подписаться на социальные сети и рассылки предпочитаемых агрегаторов и перевозчиков.

Также в целях экономии стоит покупать невозвратные билеты и ловить места на чартерах — особенно те, что, очевидно, уже не раскупят - на них могут запустить скидки).

При поиске билетов и бронировании отелей смотреть лучше не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться. В отелях часто есть разница в тарифе в будни и в выходные. Также не стоит забывать следить за скидками и акциями на сайтах гостиниц.

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