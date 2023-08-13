В Гидрометцентре удивили сроком завершения купального сезона на Черном море Вильфанд: купальный сезон на Черном море продлится минимум до 10 октября

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Бархатный сезон на курортах Черного моря в текущем году обещает быть продолжительным, рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, купаться можно будет по меньшей мере всю первую декаду октября.

Бархатный сезон будет включать первую декаду октября точно, потому что деятельный слой моря сейчас хорошо прогрет. Возможно, чуть позже я продлю его, в кавычках, до середины октября, — сообщил метеоролог.

Он указал, что в настоящее время в Анапе температура воды в море составляет около плюс 25 градусов, в Сочи — плюс 27, в Туапсе и Геленджике она доходит до 28 градусов тепла.

Ранее Вильфанд рассказал, что прекращение осадков и потепление до 23–29 градусов ожидается в Москве со вторника, 15 августа. Он отметил, что пик жары настанет в четверг и пятницу, когда температура будет достигать 31 градуса тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь также предрек тропическую жару в Москве на следующей неделе. По его словам, температура в столице поднимется до 33 градусов. Жаркую погоду принесет в город к четвергу, 17 августа, азорский антициклон.