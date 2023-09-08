Заморозки в 11 регионах и три бабьих лета: какую погоду ждать россиянам Вильфанд: в ближайшее время ожидаются заморозки в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на территории европейской части России в сентябре — октябре 2023 года ожидается три бабьих лета, а руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в некоторых регионах в ближайшие дни будут заморозки. Какую погоду ждать россиянам?

Где в ближайшее время ожидаются заморозки

По словам Романа Вильфанда, небольшие заморозки в ближайшие дни ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Карелии.

«Заморозки до одного-двух градусов в ближайшие ночи ожидаются в Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Тверской областях, в Карелии. В Алтайском крае, в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура ночью будет опускаться до минус трех градусов», — сообщил специалист.

При этом в Иркутской области температура в ближайшие ночи опустится до минус семи градусов. Вильфанд отметил, что это достаточно серьезное снижение. Его можно назвать «легким морозцем».

В каких регионах России ожидается три бабьих лета

Евгений Тишковец сообщил, что на территории европейской части России в сентябре — октябре 2023 года ожидается три бабьих лета.

«Впереди нас ждет не одна волна бабьего лета — молодое, классическое и старое, которые будут с разными временными интервалами прокатываться по территории нашей страны», — объяснил метеоролог.

Он подчеркнул, что молодое бабье лето обычно бывает в конце августа и начале сентября, классическое — в середине сентября, а старое бабье лето — в первой половине октября.

По словам эксперта, календарная осень в Европейской России началась с теплой погоды, более характерной для летних месяцев. Средняя температура воздуха в сентябре превышает климатическую норму на два градуса, но в московском регионе этот месяц соответствует осенним нормативам.

Синоптик добавил, что второй месяц осени тоже будет теплым, температурный фон по большей части превысит ожидаемую норму.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в выходные в Москве ожидается потепление, которое продлится до 15 сентября. По его словам, это свидетельствует о приходе бабьего лета.

«Классическое бабье лето придет в Москву 9 сентября, в субботу. Однако настоящий взлет температуры произойдет в воскресенье: вероятность дождей снизится, и столбик термометра поднимется до 17–20 градусов тепла», — рассказал Шувалов.

Он отметил, что с субботы в российской столице также поднимется давление.

Какая погода осенью и зимой будет в Москве и Санкт-Петербурге

Евгений Тишковец заявил, что в Москве осенне-зимний период будет сопровождаться резкой переменой климата. В столице прогнозируются холода, морозы, оттепель, слякоть, ледяной и обычный дожди. Превышение нормы осадков составит до 20% от месячного показателя.

По данным Wisemeteo, осень в Санкт-Петербурге будет прохладной и солнечной. В среднем большое количество осадков ожидается до 11 дней в сезон. Средняя температура осени-2023 в Северной столице — 5 °C.

Погода зимой в Санкт-Петербурге ожидается устойчивой, холодной с сохранением дефицита осадков. Средняя температура сезона будет выше на 1 °C, чем в сезоне-2022/23, и составит −3 °C.

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