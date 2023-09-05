Россиянам напомнили, как правильно закаливаться Нутрициолог Костомаха посоветовала начать закаливание с прогулок в любую погоду

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Перед тем как переходить к приемам закаливания, нужно начать гулять ежедневно в любую погоду, посоветовала нутрициолог Анастасия Костомаха. В разговоре с «Вестями Подмосковья» эксперт уточнила, что прогулки на свежем воздухе можно совместить с физической активностью, например, с бегом или игрой в футбол.

Далее стоит перейти к контрастному душу с чередованием холодной и горячей воды по три минуты несколько раз подряд. Температура должна быть комфортной и безопасной. На более поздних этапах закаливания обычно обливаются на улице, начиная с 35 градусов, — уточнила Костомаха.

Нутрициолог подчеркнула, что жители городов с трудом подстраиваются под погодные изменения из-за использования кондиционеров в помещениях и климат-контроля в автомобиле. Систематическое закаливание, по ее словам, заключается в тренировке защитных сил организма благодаря резкой смене условий. Лучше всего с детства приучать ребенка к таким процедурам. Костомаха отметила, что закаливание укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ, приучает соблюдать режим дня и способствует омоложению. Эксперт посоветовала отказаться от закаливания при наличии хронических проблем со здоровьем, сердечно-сосудистых заболеваний и в состоянии алкогольного опьянения.

Врач Андрей Тяжельников ранее посоветовал начинать закаливаться летом с воздушных ванн — регулярных утренних и вечерних прогулок общей продолжительностью три-четыре часа в день. Сразу приступать к интенсивным процедурам, таким как обливания или плавание в холодной воде, не следует, предупредил специалист.