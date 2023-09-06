Москвичам рассказали, когда в город вернется летняя погода Вильфанд: летняя погода может вернуться в Москву на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода, соответствующая температурной норме августа, может вернуться в Москву в ближайшие выходные, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предупредил, что перед этим москвичам придется пережить похолодание в четверг и пятницу, зато начало следующей недели также обещает быть теплым.

В среду температура будет на 2–3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая, — рассказал метеоролог.

По его словам, подобный температурный фон связан с устойчивым циклоном, который в настоящее время определяет погоду в городе.

По данным Гидрометцентра, в ближайшую пятницу, 8 сентября, температура воздуха в Москве составит днем не более 11–16 градусов тепла, однако уже 9 и 10 сентября столбики термометров поднимутся до 20-градусных значений.

Климатолог Алексей Кокорин предупреждал россиян об угрозе смерчей и ураганов из-за глобального потепления и усиления парникового эффекта. По его словам, увеличение частоты ураганных ветров является экспериментально доказанным фактом. Изучением этих явлений занимаются специалисты Института физики атмосферы РАН.